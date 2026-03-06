聽新聞
0:00 / 0:00

頂樓裝光電板 不會加稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

政府持續推動太陽光電，而不少民眾為節省夏季電費，會在自家頂樓裝設太陽能板自用。台中市地方稅務局表示，頂樓原已課徵房屋稅部分，不會因為加裝太陽光電板設施而導致房屋稅增加。

依規定，房屋稅以附著於土地之各種房屋，及增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象。再生能源受到政府重視及推動，稅務局說明，民眾於自家頂樓以支柱直接支撐太陽光電板，未於太陽光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備的太陽光電設施，非屬房屋稅課徵範圍。

另外，不少民眾會在自用後有賸餘部分回賣給台電，對此稅務單位解釋，由於個人不是營業單位，與以銷售為目的而架設的太陽能板不同，若以自用為主，僅在有賸餘時由發電事業收購，依財政部解釋，可免辦理稅籍登記課徵營業稅。然而當月銷售額達10萬元以上，就應辦理稅籍登記。

台電 太陽光電 財政部

延伸閱讀

內政部估婚育宅117年達4.2萬戶 租補加碼14萬戶受惠

去年賣老屋注意！177行政區調升設算標準 恐繳更多稅

財部公布2025年售屋所得標準 舊制高價宅門檻未調整

房屋出租享優惠稅率 竹市稅務局提醒申請期限至23日

相關新聞

兼營業者計算抵稅額 二擇一

企業經營型態日益多元，財政部北區國稅局表示，兼營營業人同時銷售應稅、免稅貨物，當購置廠房、機器設備等固定資產，取得營業稅進項稅額時，應依規定計算可扣抵金額，計算方式包含「比例扣抵法」、「直接扣抵法」兩種。

提前開下期發票 要報備

每當連續假期，消費零售暢旺，商家發票可能在連假期間用完，今年春節就曾發生某飲料店因發票用完公告暫停開發票，而引發爭議。財政部高雄國稅局提醒，營業人若臨時將發票用完，可先使用下一期、並開立實際交易日期發票給消費者，不過應在假日結束後儘速向國稅局報備，並依規定申報營業稅。

頂樓裝光電板 不會加稅

政府持續推動太陽光電，而不少民眾為節省夏季電費，會在自家頂樓裝設太陽能板自用。台中市地方稅務局表示，頂樓原已課徵房屋稅部分，不會因為加裝太陽光電板設施而導致房屋稅增加。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

打手心算虐童？4寶媽捷運管教遭毆頭 律師：路人揮拳已踩傷害罪紅線

近日一名四寶媽在捷運上因女兒不聽話，動手打女兒手心管教，不料身旁一名陌生男子突然暴怒，高喊「你虐童！」並揮拳毆打母親頭部，他主張是為了阻止虐童才毆打母親。 路人主張自己是為了救小孩，在法律上站得住腳

財部優先法案遺贈稅法入列 解決「大老婆的復仇」問題

立法院新會期，財政部將推三大優先法案，包括《遺產及贈與稅法》、《財政收支劃分法》、《海關進口稅則》。其中遺贈稅法是因應憲法法庭判決，死亡前兩年贈與財產，贈與部分只能對受贈人課遺產稅，受贈人須按比率負擔遺產稅，解決「大老婆的復仇」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。