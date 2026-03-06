頂樓裝光電板 不會加稅

政府持續推動太陽光電，而不少民眾為節省夏季電費，會在自家頂樓裝設太陽能板自用。台中市地方稅務局表示，頂樓原已課徵房屋稅部分，不會因為加裝太陽光電板設施而導致房屋稅增加。

依規定，房屋稅以附著於土地之各種房屋，及增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象。再生能源受到政府重視及推動，稅務局說明，民眾於自家頂樓以支柱直接支撐太陽光電板，未於太陽光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備的太陽光電設施，非屬房屋稅課徵範圍。

另外，不少民眾會在自用後有賸餘部分回賣給台電，對此稅務單位解釋，由於個人不是營業單位，與以銷售為目的而架設的太陽能板不同，若以自用為主，僅在有賸餘時由發電事業收購，依財政部解釋，可免辦理稅籍登記課徵營業稅。然而當月銷售額達10萬元以上，就應辦理稅籍登記。