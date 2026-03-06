聽新聞
0:00 / 0:00

提前開下期發票 要報備

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

每當連續假期，消費零售暢旺，商家發票可能在連假期間用完，今年春節就曾發生某飲料店因發票用完公告暫停開發票，而引發爭議。財政部高雄國稅局提醒，營業人若臨時將發票用完，可先使用下一期、並開立實際交易日期發票給消費者，不過應在假日結束後儘速向國稅局報備，並依規定申報營業稅

高雄國稅局表示，發票原則上不能跨期開立，除非遇上連假等緊急狀況，且事後應報備，原則上，業者應記得提前預估連假期間發票使用量，以免措手不及。

國稅局表示，曾接獲民眾檢舉，轄內某商店因2025年11-12月期發票用罄，又逢假日無法增購當期發票，於結帳收款時，告知消費者因存量不足無法開立發票，國稅局隨即調查，查獲該業者除被檢舉當日外，還有其他營業日漏開統一發票，除一併補徵營業稅，還須依相關規定擇一從重處罰。

緊急狀況 營業稅 連假

延伸閱讀

基隆七堵苗圃12日植樹節3發票兌1樹苗 每人限3株共5千株

父母代繳稅金 視同贈與

房貸轉增貸 利息仍可列扣

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

相關新聞

兼營業者計算抵稅額 二擇一

企業經營型態日益多元，財政部北區國稅局表示，兼營營業人同時銷售應稅、免稅貨物，當購置廠房、機器設備等固定資產，取得營業稅進項稅額時，應依規定計算可扣抵金額，計算方式包含「比例扣抵法」、「直接扣抵法」兩種。

提前開下期發票 要報備

每當連續假期，消費零售暢旺，商家發票可能在連假期間用完，今年春節就曾發生某飲料店因發票用完公告暫停開發票，而引發爭議。財政部高雄國稅局提醒，營業人若臨時將發票用完，可先使用下一期、並開立實際交易日期發票給消費者，不過應在假日結束後儘速向國稅局報備，並依規定申報營業稅。

頂樓裝光電板 不會加稅

政府持續推動太陽光電，而不少民眾為節省夏季電費，會在自家頂樓裝設太陽能板自用。台中市地方稅務局表示，頂樓原已課徵房屋稅部分，不會因為加裝太陽光電板設施而導致房屋稅增加。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

打手心算虐童？4寶媽捷運管教遭毆頭 律師：路人揮拳已踩傷害罪紅線

近日一名四寶媽在捷運上因女兒不聽話，動手打女兒手心管教，不料身旁一名陌生男子突然暴怒，高喊「你虐童！」並揮拳毆打母親頭部，他主張是為了阻止虐童才毆打母親。 路人主張自己是為了救小孩，在法律上站得住腳

財部優先法案遺贈稅法入列 解決「大老婆的復仇」問題

立法院新會期，財政部將推三大優先法案，包括《遺產及贈與稅法》、《財政收支劃分法》、《海關進口稅則》。其中遺贈稅法是因應憲法法庭判決，死亡前兩年贈與財產，贈與部分只能對受贈人課遺產稅，受贈人須按比率負擔遺產稅，解決「大老婆的復仇」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。