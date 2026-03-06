提前開下期發票 要報備

每當連續假期，消費零售暢旺，商家發票可能在連假期間用完，今年春節就曾發生某飲料店因發票用完公告暫停開發票，而引發爭議。財政部高雄國稅局提醒，營業人若臨時將發票用完，可先使用下一期、並開立實際交易日期發票給消費者，不過應在假日結束後儘速向國稅局報備，並依規定申報營業稅。

