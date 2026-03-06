聽新聞
提前開下期發票 要報備
每當連續假期，消費零售暢旺，商家發票可能在連假期間用完，今年春節就曾發生某飲料店因發票用完公告暫停開發票，而引發爭議。財政部高雄國稅局提醒，營業人若臨時將發票用完，可先使用下一期、並開立實際交易日期發票給消費者，不過應在假日結束後儘速向國稅局報備，並依規定申報營業稅。
高雄國稅局表示，發票原則上不能跨期開立，除非遇上連假等緊急狀況，且事後應報備，原則上，業者應記得提前預估連假期間發票使用量，以免措手不及。
國稅局表示，曾接獲民眾檢舉，轄內某商店因2025年11-12月期發票用罄，又逢假日無法增購當期發票，於結帳收款時，告知消費者因存量不足無法開立發票，國稅局隨即調查，查獲該業者除被檢舉當日外，還有其他營業日漏開統一發票，除一併補徵營業稅，還須依相關規定擇一從重處罰。
