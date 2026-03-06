兼營業者計算抵稅額 二擇一

企業經營型態日益多元，財政部北區國稅局表示，兼營營業人同時銷售應稅、免稅貨物，當購置廠房、機器設備等固定資產，取得營業稅進項稅額時，應依規定計算可扣抵金額，計算方式包含「比例扣抵法」、「直接扣抵法」兩種。

兼營營業人是指同時經營應稅、免稅貨物或勞務，例如同時販售應稅的熟食貨品及免稅的生鮮蔬果，由於免稅貨物勞務的進項稅額依規定不能抵稅，因此對兼營營業人而言，須依規定明確計算，有多少進項可以用來扣抵營業稅。

北區國稅局說明，依營業稅法與兼營營業人營業稅額計算辦法規定，兼營營業人若採「比例扣抵法」計算應納稅額或溢付稅額，取得固定資產的進項稅額，應依規定計算不得扣抵比例，不得全數扣抵或退還稅額。

若是採「直接扣抵法」，帳簿記載必須完備，且能明確區分購買貨物勞務的實際用途，並將用途區分為「專供應稅使用」、「專供免稅使用」及「共同使用」三種，其中可明確歸屬專供免稅使用的固定資產進項稅額，不可扣抵，共同使用部分，則應依不得扣抵比例計算可扣抵銷項稅額，申報扣抵或申請退稅。

舉例來說，A公司兼營銷售應稅及免稅貨物業務，於2025年1-2月購置機器設備，取得進項稅額10萬元的統一發票，這項設備是供應稅及免稅業務共同使用，公司採比例扣抵法，經計算該期不得扣抵比例為20％，則該設備可申報扣抵銷項稅額金額為8萬元，其餘2萬元則屬免稅銷售使用部分不可扣抵的進項稅額，不得申報扣抵或申請退還。

國稅局強調，兼營營業人在購置固定資產並辦理營業稅申報或申請退稅時，應自行檢視該資產的實際用途並正確計算，若不慎未依規定申報或計算，導致溢退、多抵營業稅情事者，在未經檢舉、調查前，應儘速向國稅局補報並補繳所漏稅款及加計利息，可依規定免予處罰。

此外國稅局提醒，計算「不得扣抵比例」也是相當重要的關鍵，尤其要注意股利申報，應在申報當年度最後一期營業稅時，將當年全年國內、外股利收入併入申報免稅銷售額，才能正確計算不得扣抵比例。