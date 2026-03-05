打手心算虐童？4寶媽捷運管教遭毆頭 律師：路人揮拳已踩傷害罪紅線

近日一名四寶媽在捷運上因女兒不聽話，動手打女兒手心管教，不料身旁一名陌生男子突然暴怒，高喊「你虐童！」並揮拳毆打母親頭部，他主張是為了阻止虐童才毆打母親。

路人主張自己是為了救小孩，在法律上站得住腳嗎？

雖然《兒少法》保護兒少免受暴力，但「虐待」與「一般管教」在法律上有程度之分。母親打手心的行為，若未造成孩子生理受傷或嚴重心理恐懼，通常屬於《民法》懲戒權的範疇。路人僅憑看到打手心就認定是虐童並動手，在法律上極難被認定為具備正當理由。

家事事件法中的「社會安全網」介入

這類事件重點會轉向家庭功能評估。捷運警察到場後，無論母親是否控告路人，針對打手心的行為仍須通報社工。家事調查官或社工會評估，這位四寶媽是否因照顧壓力過大而有情緒失控風險。法律的目的不是懲罰母親，而是評估是否需要親職教育支援。

傷害與妨害名譽的刑事責任

男子在眾目睽睽下指控母親虐童並動手，除了涉犯傷害罪外，若男子有不雅字眼或損害名譽之言論，還可能涉及公然侮辱或誹謗。

楊軒廷律師提醒：正義感不能超越法律的紅線

路人若想介入，法律上容許的合理行為是「口頭勸阻」或「隔開雙方」，一旦揮拳，這位路人就從正義使者變成了傷害罪的被告。我們鼓勵社會有正義感，但「私刑正義」絕對不是法律允許的選項。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。