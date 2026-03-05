聽新聞
0:00 / 0:00
打手心算虐童？4寶媽捷運管教遭毆頭 律師：路人揮拳已踩傷害罪紅線
近日一名四寶媽在捷運上因女兒不聽話，動手打女兒手心管教，不料身旁一名陌生男子突然暴怒，高喊「你虐童！」並揮拳毆打母親頭部，他主張是為了阻止虐童才毆打母親。
路人主張自己是為了救小孩，在法律上站得住腳嗎？
雖然《兒少法》保護兒少免受暴力，但「虐待」與「一般管教」在法律上有程度之分。母親打手心的行為，若未造成孩子生理受傷或嚴重心理恐懼，通常屬於《民法》懲戒權的範疇。路人僅憑看到打手心就認定是虐童並動手，在法律上極難被認定為具備正當理由。
家事事件法中的「社會安全網」介入
這類事件重點會轉向家庭功能評估。捷運警察到場後，無論母親是否控告路人，針對打手心的行為仍須通報社工。家事調查官或社工會評估，這位四寶媽是否因照顧壓力過大而有情緒失控風險。法律的目的不是懲罰母親，而是評估是否需要親職教育支援。
傷害與妨害名譽的刑事責任
男子在眾目睽睽下指控母親虐童並動手，除了涉犯傷害罪外，若男子有不雅字眼或損害名譽之言論，還可能涉及公然侮辱或誹謗。
楊軒廷律師提醒：正義感不能超越法律的紅線
路人若想介入，法律上容許的合理行為是「口頭勸阻」或「隔開雙方」，一旦揮拳，這位路人就從正義使者變成了傷害罪的被告。我們鼓勵社會有正義感，但「私刑正義」絕對不是法律允許的選項。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。