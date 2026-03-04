快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

去年賣老屋注意！177行政區調升設算標準 恐繳更多稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部4日公布2025年舊制房屋交易所得設算標準，豪宅標準不變。房市示意圖。記者游智文／攝影
財政部4日公布2025年舊制房屋交易所得設算標準，豪宅標準不變。房市示意圖。記者游智文／攝影

財政部4日公布2025年舊制房屋交易所得設算標準，豪宅標準不變；非豪宅部分，368個行政區有177個調升，最多調高5個百分點，去年若在這些行政區出售適用舊制課稅的老屋，且提不出成本資料，今年5月報稅，要繳的所得稅可能會增加。

出售房屋所得稅分為舊制、新制（即房地合一），若房地在2015年12月31日前取得，就適用舊制課稅，應在隔年5月報稅時申報，若無法提出成交價或成本等資料，就以財政部公布標準設算。

設算標準分為兩大類，即豪宅、一般房屋。豪宅方面，去年標準維持不變，主要因為財政部已於2024年大幅調升設算規定，當時已透過新增單價門檻、調升獲利率，加重舊制豪宅負擔。

因此2025年舊制所得稅的豪宅線，台北市維持總價6,000萬元以上、單坪價120萬元以上；新北市維持總價4,000萬元以上，單坪75萬元以上；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市維持總價3,000萬元以上，單坪50萬元以上；其他地區維持總價2,200萬元以上，單坪35萬元以上。獲利率維持20％。

至於一般房屋，2025年標準中，368個行政區有177個調升，等於有48％行政區調升，幅度約1至5個百分點，反映地區差異及市場行情，其中有13個行政區調幅最高，達5個百分點，包括新北市林口、汐止、樹林、泰山、五股、瑞芳；桃園市桃園、中壢、八德；台中市西屯、南區、太平；以及竹北市。

財政部官員表示，在各地區國稅局實地調查並依照區域適度分級訂定，考量部分地區經濟發展程度及與鄰近地區衡平，以符合現在市場情況。

財政部表示，部頒標準是當無法提出成本資料、成交資料時才使用，若能明確查到交易價格及成本，仍應核實課稅。另外若納稅人認為設算出來的所得高於實際所得，也可透過納保法機制，請國稅局協助查明，以合理負擔所得稅。

房屋 豪宅 所得稅 央行 財政部

延伸閱讀

財部公布2025年售屋所得標準 舊制高價宅門檻未調整

全球股市崩跌 屋主長抱「台北信義」10年增值逾3千萬元

長抱就賺？他買「台北信義」10年轉手獲利3,160萬

房屋出租享優惠稅率 竹市稅務局提醒申請期限至23日

相關新聞

獨居老兵擁5千萬財產！看護求律師「幫立遺囑」 恐怖真相曝光

台灣邁入高齡化社會，獨居長者的財產安全成為隱憂。知名律師劉韋廷分享一段讓他「背脊發涼」的真實經歷。一名年約50多歲的看護，因為覬覦其照護的90多歲退役老兵名下高達5、6千萬的龐大資產，竟異想天開找上律師，企圖透過假結婚或偽造遺囑的方式將財產占為己有，甚至開口利誘「大家分一筆」，駭人行徑引發熱議。

去年賣老屋注意！177行政區調升設算標準 恐繳更多稅

財政部4日公布2025年舊制房屋交易所得設算標準，豪宅標準不變；非豪宅部分，368個行政區有177個調升，最多調高5個百分點，去年若在這些行政區出售適用舊制課稅的老屋，且提不出成本資料，今年5月報稅，要繳的所得稅可能會增加。

房屋出租享優惠稅率 竹市稅務局提醒申請期限至23日

房屋稅2.0新制針對非自住住家用房屋，改採「全國歸戶、全數累進」課徵方式，稅率調高為2.6%至4.8%，稅負明顯增加。新竹市稅務局提醒，若房屋有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準，可申請適用較優惠的1.5%至2.4%稅率，大幅減輕負擔。

凱博觀點／企業上市櫃須專業規劃

農曆年前我們輔導的客戶正式掛牌上櫃，憑藉著半導體產業供應鏈、電力相關概念股、及優異的業績表現，股價一度站上400元大關，本益比亦超過40倍。在這個成功輔導客戶上櫃的故事背後，有一些經驗可以提供給考慮是否要上市櫃的台商朋友做為借鏡。

債權人收假處分裁定 30日內聲請法院執行

財政部中區國稅局提醒，債權人收到假扣押或假處分裁定後，應在30日內向稅捐機關申請查調債務人財產所得資料，並向法院聲請執行，若超過期限，稅捐稽徵機關將無法受理。

創投股東證交所得 納最低稅負

為鼓勵投資新創，產創條例提供符合要件的有限合夥創投，可適用「擇優透視至合夥人」課稅的租稅優惠。為維護租稅公平，財政部日前公告，創投的個人合夥人源自未上市櫃公司股票等證券交易所得，須計入當年度個人基本所得額，也就是納入最低稅負制課稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。