去年賣老屋注意！177行政區調升設算標準 恐繳更多稅

財政部4日公布2025年舊制房屋交易所得設算標準，豪宅標準不變；非豪宅部分，368個行政區有177個調升，最多調高5個百分點，去年若在這些行政區出售適用舊制課稅的老屋，且提不出成本資料，今年5月報稅，要繳的所得稅可能會增加。

出售房屋所得稅分為舊制、新制（即房地合一），若房地在2015年12月31日前取得，就適用舊制課稅，應在隔年5月報稅時申報，若無法提出成交價或成本等資料，就以財政部公布標準設算。

設算標準分為兩大類，即豪宅、一般房屋。豪宅方面，去年標準維持不變，主要因為財政部已於2024年大幅調升設算規定，當時已透過新增單價門檻、調升獲利率，加重舊制豪宅負擔。

因此2025年舊制所得稅的豪宅線，台北市維持總價6,000萬元以上、單坪價120萬元以上；新北市維持總價4,000萬元以上，單坪75萬元以上；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市維持總價3,000萬元以上，單坪50萬元以上；其他地區維持總價2,200萬元以上，單坪35萬元以上。獲利率維持20％。

至於一般房屋，2025年標準中，368個行政區有177個調升，等於有48％行政區調升，幅度約1至5個百分點，反映地區差異及市場行情，其中有13個行政區調幅最高，達5個百分點，包括新北市林口、汐止、樹林、泰山、五股、瑞芳；桃園市桃園、中壢、八德；台中市西屯、南區、太平；以及竹北市。

財政部官員表示，在各地區國稅局實地調查並依照區域適度分級訂定，考量部分地區經濟發展程度及與鄰近地區衡平，以符合現在市場情況。

財政部表示，部頒標準是當無法提出成本資料、成交資料時才使用，若能明確查到交易價格及成本，仍應核實課稅。另外若納稅人認為設算出來的所得高於實際所得，也可透過納保法機制，請國稅局協助查明，以合理負擔所得稅。