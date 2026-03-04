快訊

財部公布2025年售屋所得標準 舊制高價宅門檻未調整

中央社／ 台北4日電
財政部今天發布2025年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定，適用於計算舊制房屋交易所得。房市示意圖。聯合報記者朱曼寧／攝影

財政部今天發布2025年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定，適用於計算舊制房屋交易所得。高價房屋門檻維持跟2024年標準相同，舉例來說，台北市為房地總價6000萬元或每坪單價120萬元，一般舊制房屋按房屋評定現值一定比率計算所得，部分行政區調高所得標準1%至5%。

個人出售房屋，依取得時間點不同，課稅方式分為舊制（即房地在2015年12月31日以前取得者），及房地合一新制（即房地在2016年1月1日以後取得者）。

財政部今天發布新聞稿，台灣2016年起實施房地合一課徵所得稅新制，個人出售2016年1月1日以後取得的房地屬新制課稅範圍，應以房地實際成交價格為基礎計算房地交易所得課稅。

個人出售2015年底前的舊制房屋，依規定計算房屋交易所得，併入綜合所得稅，如果未申報房屋交易所得，或無法證明交易時實際成交金額或原始取得成本，則按財政部公布標準計算所得。

財政部表示，房地總成交金額或每坪單價達一定金額門檻者，應以實際房地總成交金額，按出售時房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額的比例，計算歸屬房屋收入，再以收入的20%計算售屋所得。

至於高價房屋門檻，2025年維持跟2024年相同，包括台北市維持房地總價6000萬元以上（含車位），或每坪單價120萬元以上（不含車位）；新北市為房地總價4000萬元以上或每坪75萬元；其餘桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市為房地總價3000萬元以上或每坪50萬元以上；其他地區為房地總價2200萬元以上或每坪35萬元以上。

財政部指出，若未達一定金額門檻者，一般舊制房屋按房屋評定現值的一定比率計算交易所得，考量部分地區經濟發展程度及與鄰近地區衡平，分別調升地區所得額標準1%至5%，以反映地區差異及市場行情。

以台北市為例，2025年房屋評定現值比例由45%到48%調整為47%至50%。

