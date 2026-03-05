父母代繳稅金 視同贈與

不少父母都會規劃將房地資產傳承下一代，但有些父母會「順便」幫忙繳稅。財政部高雄國稅局提醒，若由長輩代受贈子女繳納土增稅與契稅，在稅法上被視為另一筆贈與，反而會增加一筆可觀的稅金。

依規定，當土地因贈與而無償移轉時，由受贈人負責繳納土增稅；贈與契稅也是由受贈人為納稅義務人。

依《遺產及贈與稅法》規定，不動產贈與移轉所繳納的契稅或土增稅，可自贈與總額中扣除。但如由贈與人代繳，依規定視同贈與，應併入贈與總額中計算。

舉例來說，黃先生（化名）於2025年將土地公告現值及房屋評定現值為900萬元的房地贈與兒子黃小弟，土增稅及契稅共繳納129萬元。黃先生幫忙繳納土增稅及契稅，讓原本應繳納贈與稅從52.7萬元，增加至65.6萬元，多了12.9萬元。