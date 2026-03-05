繼承保單遺產 申報有眉角

國人喜歡為家人、子女買保險，財政部南區國稅局提醒，民眾購買保險後變更保單要保人，如原要保人在變更要保人後兩年內死亡，該保單價值將視為遺產，繼承人須將保單在繼承日的價值準備金併入遺產總額申報課稅。

南區國稅局說明，當保單原要保人變更為他人時，附隨於要保人的保險契約權益將隨同移轉，而成立贈與行為，原要保人應依遺贈稅法規定申報贈與稅；如為生前兩年贈與，則要列入遺產總額申報。

舉例來說，羅先生（化名）在兒子出生後購買數張以自己為要保人，兒子為被保險人的人壽保險契約，羅先生2024年6月將這些保單的要保人變更為配偶羅太太，截至變更日的保單價值準備金1,000萬元，此次保單要保人變更，屬配偶相互贈與，不計入贈與總額。羅先生於2025年11月過世，應依規定以死亡時的保單價值準備金1,100萬元，計入羅先生遺產總額報繳遺產稅。