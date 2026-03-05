聽新聞
財部優先法案遺贈稅法入列 解決「大老婆的復仇」問題

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
立法院新會期，財政部將推三大優先法案，包括《遺產及贈與稅法》、《財政收支劃分法》、《海關進口稅則》。其中遺贈稅法是因應憲法法庭判決，死亡前兩年贈與財產，贈與部分只能對受贈人課遺產稅，受贈人須按比率負擔遺產稅，解決「大老婆的復仇」。

遺贈稅法方面，2024年大法官釋憲，一名男子在死亡前兩年贈與配偶高額股票，男子死後，依規定須併入遺產總額課稅，結果元配和子女都拋棄繼承，讓外遇對象所生的非婚生子女，獨自承擔巨額遺產稅，被形容上演「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為遺贈稅法相關規定違憲，財政部日前預告修法，預告期已結束，後續將報行政院。除明確生前二年贈與納稅義務，也修正配偶剩餘財產差額分配請求權，死亡前兩年贈與財產，未來在計算剩餘財產差額分配請求權時，可視為現有財產，將使納稅人可扣除更多金額，對納稅人有利。

在法案預告期間，外界意見主要考量人壽保單死亡給付相關課稅議題。有民眾提出疑問，以被繼承人為要保人及被保險人的人壽保險死亡給付，若經核定須依實質課稅原則計入遺產總額課徵遺產稅，在新修規定中的遺產納稅義務人應該為何？另有民眾指出，若保單計入遺產總額課徵遺產稅，非受益人是否主張該保險金視為已分配遺產進行歸扣？

財政部官員表示，預告期間已結束，會綜合考量各界意見。

財劃法修正草案，目前已送到立法院。歷經藍白兩次修法，政院也提出院版財劃法。財政部表示，此次修法有五大重點，包括錢權併同考量調整統籌稅款規模；劃一市縣分配基礎；調劑地方財政盈虛；精進財政努力誘因機制；以及強化財政紀律，貫徹支出權責等。

另外，海關進口稅則部分稅則修正草案，主要是配合衛福部公告修正乳品用詞及品名標示規定，擬修正11項稅則貨名，草案正在行政院審查中。

父母代繳稅金 視同贈與

不少父母都會規劃將房地資產傳承下一代，但有些父母會「順便」幫忙繳稅。財政部高雄國稅局提醒，若由長輩代受贈子女繳納土增稅與契稅，在稅法上被視為另一筆贈與，反而會增加一筆可觀的稅金。

繼承保單遺產 申報有眉角

國人喜歡為家人、子女買保險，財政部南區國稅局提醒，民眾購買保險後變更保單要保人，如原要保人在變更要保人後兩年內死亡，該保單價值將視為遺產，繼承人須將保單在繼承日的價值準備金併入遺產總額申報課稅。

房貸轉增貸 利息仍可列扣

財政部中區國稅局表示，符合條件的自用住宅購屋借款利息，可在申報綜所稅時列舉扣除，若將房貸轉至其他銀行轉增貸，只要在原貸款「未清償額度內」所支付的利息，仍可繼續核實減除；若屬非原始購屋貸款的增貸利息支出，就不能列報。

去年賣老屋注意！177行政區調升設算標準 恐繳更多稅

財政部4日公布2025年舊制房屋交易所得設算標準，豪宅標準不變；非豪宅部分，368個行政區有177個調升，最多調高5個百分點，去年若在這些行政區出售適用舊制課稅的老屋，且提不出成本資料，今年5月報稅，要繳的所得稅可能會增加。

獨居老兵擁5千萬財產！看護求律師「幫立遺囑」 恐怖真相曝光

台灣邁入高齡化社會，獨居長者的財產安全成為隱憂。知名律師劉韋廷分享一段讓他「背脊發涼」的真實經歷。一名年約50多歲的看護，因為覬覦其照護的90多歲退役老兵名下高達5、6千萬的龐大資產，竟異想天開找上律師，企圖透過假結婚或偽造遺囑的方式將財產占為己有，甚至開口利誘「大家分一筆」，駭人行徑引發熱議。

