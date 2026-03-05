財部優先法案遺贈稅法入列 解決「大老婆的復仇」問題

立法院新會期，財政部將推三大優先法案，包括《遺產及贈與稅法》、《財政收支劃分法》、《海關進口稅則》。其中遺贈稅法是因應憲法法庭判決，死亡前兩年贈與財產，贈與部分只能對受贈人課遺產稅，受贈人須按比率負擔遺產稅，解決「大老婆的復仇」。

遺贈稅法方面，2024年大法官釋憲，一名男子在死亡前兩年贈與配偶高額股票，男子死後，依規定須併入遺產總額課稅，結果元配和子女都拋棄繼承，讓外遇對象所生的非婚生子女，獨自承擔巨額遺產稅，被形容上演「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為遺贈稅法相關規定違憲，財政部日前預告修法，預告期已結束，後續將報行政院。除明確生前二年贈與納稅義務，也修正配偶剩餘財產差額分配請求權，死亡前兩年贈與財產，未來在計算剩餘財產差額分配請求權時，可視為現有財產，將使納稅人可扣除更多金額，對納稅人有利。

在法案預告期間，外界意見主要考量人壽保單死亡給付相關課稅議題。有民眾提出疑問，以被繼承人為要保人及被保險人的人壽保險死亡給付，若經核定須依實質課稅原則計入遺產總額課徵遺產稅，在新修規定中的遺產納稅義務人應該為何？另有民眾指出，若保單計入遺產總額課徵遺產稅，非受益人是否主張該保險金視為已分配遺產進行歸扣？

財政部官員表示，預告期間已結束，會綜合考量各界意見。

財劃法修正草案，目前已送到立法院。歷經藍白兩次修法，政院也提出院版財劃法。財政部表示，此次修法有五大重點，包括錢權併同考量調整統籌稅款規模；劃一市縣分配基礎；調劑地方財政盈虛；精進財政努力誘因機制；以及強化財政紀律，貫徹支出權責等。

另外，海關進口稅則部分稅則修正草案，主要是配合衛福部公告修正乳品用詞及品名標示規定，擬修正11項稅則貨名，草案正在行政院審查中。