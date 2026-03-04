快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

獨居老兵擁5千萬財產！看護求律師「幫立遺囑」 恐怖真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
看護聲稱老先生還能蓋手印立遺囑，結果律師一看影片才發現，老人家已氣切插管，根本完全喪失辨識與表達能力。示意圖／Ingimage
看護聲稱老先生還能蓋手印立遺囑，結果律師一看影片才發現，老人家已氣切插管，根本完全喪失辨識與表達能力。示意圖／Ingimage

台灣邁入高齡化社會，獨居長者的財產安全成為隱憂。知名律師劉韋廷分享一段讓他「背脊發涼」的真實經歷。一名年約50多歲的看護，因為覬覦其照護的90多歲退役老兵名下高達5、6千萬的龐大資產，竟異想天開找上律師，企圖透過假結婚或偽造遺囑的方式將財產占為己有，甚至開口利誘「大家分一筆」，駭人行徑引發熱議。

劉韋廷律師回憶，這起案件從頭到尾都是該名看護單獨與他聯繫。這名看護向他透露，自己正在照顧一位90多歲、單身無子女的退役老兵，老先生名下不僅有房產、退休俸，現金存款更超過千萬。看護向律師表示，老先生百年後這些財產「就這樣收歸國庫太可惜了」，因此頻頻詢問是否有「合法」途徑能讓她繼承這筆遺產。

當律師直言，非配偶或子女在法律上幾乎不可能繼承時，看護竟笑著回答：「我知道啊，所以才來找律師幫忙想辦法。」這句話立刻讓劉韋廷全身警鈴大作。

面對律師半開玩笑地提議「那要不要結婚？」看護竟順水推舟，聲稱老先生雖然「不太能表達、不太會講話」，但還可以蓋手印，要求律師幫忙處理結婚文件並擔任見證人。

基於職業敏感度，劉韋廷堅持必須見到老人家本人或透過影片確認其狀態，但看護卻以「老人家不愛出門、不喜歡被拍」為由百般推託。眼看結婚計謀受阻，看護隨後改口要求「立遺囑」，更直接開出高價，企圖讓律師在老先生未出席的情況下代筆遺囑，稱「我來轉述內容，老人家只要蓋章就好」。劉韋廷當場嚴詞拒絕，警告此舉涉嫌偽造文書，遲早會面臨牢獄之災。

當看護第三次找上門時，劉韋廷已明確表達拒接此案。此時，看護才終於拿出一段老先生的影片。影片中的畫面讓律師不寒而慄——老先生癱坐在電動輪椅上，插著鼻胃管且已氣切，完全喪失語言與辨識表達能力，「除了呼吸、被餵食，什麼都做不了」。

那一刻，所有的推託與謊言都真相大白。看護最後甚至透露，老人家實際財產高達5、6千萬，利誘律師「如果有機會處理好，大家都可以分一筆」。對此，劉韋廷僅冷冷回覆一句：「為了這些錢，把自己的人生賠進去，不值得。」

不過，劉韋廷在文末也特別強調，這只是他職業生涯中遇到的極端個案，社會上絕大部分的長照看護都是盡責且善良的好人，呼籲大眾無須因此對長照人員產生偏見。

看護 律師 偽造文書 財產

相關新聞

財部公布2025年售屋所得標準 舊制高價宅門檻未調整

財政部今天發布2025年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定，適用於計算舊制房屋交易所得。高價房屋門檻維持跟2024年標...

獨居老兵擁5千萬財產！看護求律師「幫立遺囑」 恐怖真相曝光

台灣邁入高齡化社會，獨居長者的財產安全成為隱憂。知名律師劉韋廷分享一段讓他「背脊發涼」的真實經歷。一名年約50多歲的看護，因為覬覦其照護的90多歲退役老兵名下高達5、6千萬的龐大資產，竟異想天開找上律師，企圖透過假結婚或偽造遺囑的方式將財產占為己有，甚至開口利誘「大家分一筆」，駭人行徑引發熱議。

房屋出租享優惠稅率 竹市稅務局提醒申請期限至23日

房屋稅2.0新制針對非自住住家用房屋，改採「全國歸戶、全數累進」課徵方式，稅率調高為2.6%至4.8%，稅負明顯增加。新竹市稅務局提醒，若房屋有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準，可申請適用較優惠的1.5%至2.4%稅率，大幅減輕負擔。

凱博觀點／企業上市櫃須專業規劃

農曆年前我們輔導的客戶正式掛牌上櫃，憑藉著半導體產業供應鏈、電力相關概念股、及優異的業績表現，股價一度站上400元大關，本益比亦超過40倍。在這個成功輔導客戶上櫃的故事背後，有一些經驗可以提供給考慮是否要上市櫃的台商朋友做為借鏡。

債權人收假處分裁定 30日內聲請法院執行

財政部中區國稅局提醒，債權人收到假扣押或假處分裁定後，應在30日內向稅捐機關申請查調債務人財產所得資料，並向法院聲請執行，若超過期限，稅捐稽徵機關將無法受理。

創投股東證交所得 納最低稅負

為鼓勵投資新創，產創條例提供符合要件的有限合夥創投，可適用「擇優透視至合夥人」課稅的租稅優惠。為維護租稅公平，財政部日前公告，創投的個人合夥人源自未上市櫃公司股票等證券交易所得，須計入當年度個人基本所得額，也就是納入最低稅負制課稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。