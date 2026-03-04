獨居老兵擁5千萬財產！看護求律師「幫立遺囑」 恐怖真相曝光

台灣邁入高齡化社會，獨居長者的財產安全成為隱憂。知名律師劉韋廷分享一段讓他「背脊發涼」的真實經歷。一名年約50多歲的看護，因為覬覦其照護的90多歲退役老兵名下高達5、6千萬的龐大資產，竟異想天開找上律師，企圖透過假結婚或偽造遺囑的方式將財產占為己有，甚至開口利誘「大家分一筆」，駭人行徑引發熱議。

劉韋廷律師回憶，這起案件從頭到尾都是該名看護單獨與他聯繫。這名看護向他透露，自己正在照顧一位90多歲、單身無子女的退役老兵，老先生名下不僅有房產、退休俸，現金存款更超過千萬。看護向律師表示，老先生百年後這些財產「就這樣收歸國庫太可惜了」，因此頻頻詢問是否有「合法」途徑能讓她繼承這筆遺產。

當律師直言，非配偶或子女在法律上幾乎不可能繼承時，看護竟笑著回答：「我知道啊，所以才來找律師幫忙想辦法。」這句話立刻讓劉韋廷全身警鈴大作。

面對律師半開玩笑地提議「那要不要結婚？」看護竟順水推舟，聲稱老先生雖然「不太能表達、不太會講話」，但還可以蓋手印，要求律師幫忙處理結婚文件並擔任見證人。

基於職業敏感度，劉韋廷堅持必須見到老人家本人或透過影片確認其狀態，但看護卻以「老人家不愛出門、不喜歡被拍」為由百般推託。眼看結婚計謀受阻，看護隨後改口要求「立遺囑」，更直接開出高價，企圖讓律師在老先生未出席的情況下代筆遺囑，稱「我來轉述內容，老人家只要蓋章就好」。劉韋廷當場嚴詞拒絕，警告此舉涉嫌偽造文書，遲早會面臨牢獄之災。

當看護第三次找上門時，劉韋廷已明確表達拒接此案。此時，看護才終於拿出一段老先生的影片。影片中的畫面讓律師不寒而慄——老先生癱坐在電動輪椅上，插著鼻胃管且已氣切，完全喪失語言與辨識表達能力，「除了呼吸、被餵食，什麼都做不了」。

那一刻，所有的推託與謊言都真相大白。看護最後甚至透露，老人家實際財產高達5、6千萬，利誘律師「如果有機會處理好，大家都可以分一筆」。對此，劉韋廷僅冷冷回覆一句：「為了這些錢，把自己的人生賠進去，不值得。」

不過，劉韋廷在文末也特別強調，這只是他職業生涯中遇到的極端個案，社會上絕大部分的長照看護都是盡責且善良的好人，呼籲大眾無須因此對長照人員產生偏見。