房屋出租享優惠稅率 竹市稅務局提醒申請期限至23日

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市稅務局提醒，若房屋有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準，可申請適用較優惠的1.5%至2.4%稅率，大幅減輕負擔。圖／新竹市府提供

房屋稅2.0新制針對非自住住家用房屋，改採「全國歸戶、全數累進」課徵方式，稅率調高為2.6%至4.8%，稅負明顯增加。新竹市稅務局提醒，若房屋有出租事實，且申報租賃所得達當地一般租金標準，可申請適用較優惠的1.5%至2.4%稅率，大幅減輕負擔。

市府提醒，符合資格的房東務必於今年3月23日前提出申請，今年期房屋稅才能適用，請民眾特別留意期限，保障自身權益。

稅務局長蘇蔚芳表示，住家用房屋依使用情形區分為自住用及非自住用兩類。針對非自住住家用房屋，如有出租事實，並申報租賃所得達當地一般租金標準者，可適用1.5%至2.4%優惠稅率；相較其他未作有效利用房屋所適用的2.6%至4.8%稅率，最高相差3倍之多。

蘇蔚芳說明，為鼓勵房屋有效運用、投入租賃市場，如房屋委託民間業者包租代管，且契約期間達一年以上，同時符合租金標準規定，該住宅除可不計入非自住戶數計算外，並可適用單一優惠稅率1.5%，有助於進一步減輕房東租稅負擔。

稅務局說明，有關「當地一般租金標準」，是依財政部公布的114年度房屋及土地之「當地一般租金標準」規定，按房屋課徵房屋稅所適用之新、舊標準單價分別依相應比例計算。

新竹市2016年7月1日以後適用新標準單價的房屋，按房屋評定現值10%計算；2016年6月30日以前適用舊標準單價的房屋，則按房屋評定現值21%計算，二者均須再加計公告土地現值1.2%。

稅務局舉例，張姓男子於新竹市持有一間公寓房屋評定現值為100萬元，土地面積90平方公尺，公告土地現值每平方公尺6萬元，該屋於2016年9月完工（適用新標準單價），則其申報租賃所得達當地一般租金標準16萬4800元（計算公式：100萬元×10%＋6萬元×90平方公尺×1.2%）以上，即可申請適用較優惠的房屋稅率。

稅務局提醒，房屋出租申報租賃所得達租金標準者，最遲應於今年3月23日前，檢附租賃契約書向房屋所在地稽徵機關提出申請，並於5月辦理綜合所得稅申報時，如實申報租賃所得，始能於今年期房屋稅按優惠稅率核課。

