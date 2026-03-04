凱博觀點／企業上市櫃須專業規劃

農曆年前我們輔導的客戶正式掛牌上櫃，憑藉著半導體產業供應鏈、電力相關概念股、及優異的業績表現，股價一度站上400元大關，本益比亦超過40倍。在這個成功輔導客戶上櫃的故事背後，有一些經驗可以提供給考慮是否要上市櫃的台商朋友做為借鏡。

回想當初透過友人介紹認識這個客戶時，企業主正徘徊在是否要上市櫃的十字路口。促使企業主想要上市櫃的驅動力是，隨著公司的業務成長，需要有更多的資金及人才，上市櫃後無論對公司的籌資能力、招募人才及留才都有絕對的優勢。然而，公司上市櫃後財務報導需符合IFRS規範，並建立完善的內控制度，對於長期將重心放在業務的公司而言，是一項不小的挑戰。最終讓企業主決定上市櫃的主要原因在於，他希望能透過資本市場的規範，讓公司管理更制度化與透明化，奠定穩健的治理基礎，朝向永續經營的目標邁進。

公司在決定上櫃後，由我們協助在兩岸同時建立內控制度、制訂必要的管理規章，導入符合IFRS準則之會計制度，制定員工認股辦法以增加員工對公司的向心力，重整投資架構以優化資本與稅務安排，同時擬定對外募資的時程規劃，最終順利掛牌。

台灣許多企業主常對於是否要上市櫃猶豫不決，透過上面客戶的成功案例，希望能讓大家更清楚，只要有適當的專業協助，上市櫃的準備與業績的成長可以併行。公司上市櫃後不但可以讓能見度增加，也可以增加籌資、選才、留才的能力。

不過公司的上市櫃過程繁瑣，涉及財務、內控及公司治理等多面向專業議題，宜及早規劃並整合內外部資源，有上市櫃需求的客戶，建議尋求專業協助。

（作者是台灣及美國會計師，專注台商上市輔導及大陸工廠買賣顧問）