避免影響通關與違規受罰 報運國貨出口內外包裝皆應依規定標示產地

高雄關表示，近來發現有出口人報運出口我國產殖水生生物，貨品外箱雖標示「MADE IN TAIWAN R.O.C」，惟內包裝卻標示有國外廠商公司名稱及國外地名，且未標示我國產地，除責令辦理退關，另移請主管機關經濟部國際貿易署（下稱貿易署）議處，請出口人報運出口貨物務必確認產地標示，並應符合貿易法相關規定，以免違規無法順利通關及受罰處分。

高雄關進一步說明，出口我國產製（殖）貨品，依貿易法第17條第2款、貨品輸出管理辦法第14條、第15條第2項及「輸出貨品未依規定標示產地或產地標示不實案件處理原則」第2點第1款規定，不得有未依規定標示來源識別、產地或標示不實之行為，除須於貨品本身、內包裝或外包裝標示產地，其標示方式應具顯著性及牢固性外，嚴禁加註外國地名、國名或其他足以使人誤認係其他產地之文字或圖案，例如國外廠商名稱、地址、電話、傳真或網址等資訊。

高雄關呼籲，為維護我國出口之產品信譽及貿易利益，出口貨物請依貿易法及貨品輸出管理辦法等相關規定，正確標示產地。如經查獲未依規定標示產地或產地標示不實者，海關將移請貿易署議處。出口人倘有貨品本身、內包裝或外包裝標示相關疑問，建議於報運貨物出口前洽詢貿易署，以利通關順暢並維護自身權益。