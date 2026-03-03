快訊

避免衍生補稅 基隆關籲請進口人注意反傾銷稅規定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
我國已對特定國家12項貨品採取反傾銷稅措施。圖／基隆關提供
我國已對特定國家12項貨品採取反傾銷稅措施。圖／基隆關提供

基隆關表示，為維護公平貿易秩序，我國已對特定國家12項貨品採取反傾銷稅措施。進口人辦理進口貨品申報，應留意是否屬反傾銷稅課徵項目及範圍，避免衍生補稅等情。

基隆關說明，反傾銷案件係依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法，由財政部經濟部分別按權責就有無傾銷及有無損害我國產業調查認定，目前課徵反傾銷稅貨品包含特定熱軋扁軋鋼品、麥芽釀造啤酒、卜特蘭水泥及其熟料、平面印刷用版材、浮式平板玻璃、陶瓷面磚、特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、毛巾、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板及過氧化苯甲醯，相關公告、涉案國家、反傾銷稅率及課徵期間等，可至關務署官網查詢。籲請進口人於申報前，務必檢視貨品是否符合公告所列課徵要件，據以申報反傾銷稅率，正確核算成本，以免影響通關效率及營運規劃。

基隆關提醒，進口人倘對貨品是否適用反傾銷稅有疑義，得於貨物進口前，至上開官網查詢或洽詢進口地海關，以利正確申報，維護自身權益。

