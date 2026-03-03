創投股東證交所得 納最低稅負

為鼓勵投資新創，產創條例提供符合要件的有限合夥創投，可適用「擇優透視至合夥人」課稅的租稅優惠。為維護租稅公平，財政部日前公告，創投的個人合夥人源自未上市櫃公司股票等證券交易所得，須計入當年度個人基本所得額，也就是納入最低稅負制課稅。

但發行或私募公司，屬中央目的事業主管機關核定的國內高風險新創事業，且交易時該公司設立未滿五年者，免予計入，預計今年報稅時適用相關規定。

依產創條例第23條之1規定，符合一定要件的有限合夥創投，得適用「擇優透視至合夥人課稅」租稅優惠，也就是有限合夥創投本身不課徵營所稅，其所得按盈餘分配比例直接歸課各合夥人的營利所得，其中個人合夥人應獲配屬源自證券交易所得部分營利所得，依規定免納一般所得稅。

同時，依所得基本稅額條例規定，個人交易未上市櫃股票（不含國內高風險新創事業）的交易所得，應計入基本所得額課徵。