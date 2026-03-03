網拍分散銷售額逃漏稅 罰

財政部中區國稅局表示，近期查獲有部分網路賣家、網拍業者租借他人會員帳號、利用多組帳號銷售商品來分散銷售額、逃漏稅，提醒營業人應依規定開立統一發票並報繳營業稅，切勿因屬網路交易而心存僥倖。

依規定，民眾若以營利為目的，在網路銷售商品或提供服務，不論使用多少組帳號、透過多少平台或社群媒體，只要是由同一人實際經營，所有銷售額都必須合併計算。中區國稅局表示，將持續加強選案查核，以防杜網路賣家規避課稅行為。

舉例來說，甲商號在某知名網路電商平台利用15組會員帳號，藉此隱匿銷售額，經國稅局查獲，甲商號在2023年至2024年間，未依規定開立統一發票且短漏報銷售額高達1,584萬餘元，除補徵營業稅79萬餘元外，並依營業稅法與稅捐稽徵法規定擇一從重裁處罰鍰79萬餘元。