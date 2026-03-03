快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

網拍分散銷售額逃漏稅 罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，近期查獲有部分網路賣家、網拍業者租借他人會員帳號、利用多組帳號銷售商品來分散銷售額、逃漏稅，提醒營業人應依規定開立統一發票並報繳營業稅，切勿因屬網路交易而心存僥倖。

依規定，民眾若以營利為目的，在網路銷售商品或提供服務，不論使用多少組帳號、透過多少平台或社群媒體，只要是由同一人實際經營，所有銷售額都必須合併計算。中區國稅局表示，將持續加強選案查核，以防杜網路賣家規避課稅行為。

舉例來說，甲商號在某知名網路電商平台利用15組會員帳號，藉此隱匿銷售額，經國稅局查獲，甲商號在2023年至2024年間，未依規定開立統一發票且短漏報銷售額高達1,584萬餘元，除補徵營業稅79萬餘元外，並依營業稅法與稅捐稽徵法規定擇一從重裁處罰鍰79萬餘元。





反傾銷稅回溯訂豁免條款 在比較期間 進口商涉案貨物進口量未達萬分之一

財政部日前公告修正「辦理反傾銷稅回溯課徵之傾銷調查認定原則」，增訂豁免條款，若在比較期間，進口商涉案貨物進口量占總進口量未達萬分之一，可不用回溯課徵反傾銷稅。

創投股東證交所得 納最低稅負

為鼓勵投資新創，產創條例提供符合要件的有限合夥創投，可適用「擇優透視至合夥人」課稅的租稅優惠。為維護租稅公平，財政部日前公告，創投的個人合夥人源自未上市櫃公司股票等證券交易所得，須計入當年度個人基本所得額，也就是納入最低稅負制課稅。

列報扶養父母 四順序認定

5月報稅季即將來臨，往年申報綜所稅時，時有晚輩之間針對列報扶養父母無法達成共識，衍生爭議案件，國稅局表示，財政部已訂定認定原則，將依序採四大順位來認定，依序為受扶養者意願、協議、監護人、扶養事實。

贈房送現金 贈與稅大不同

台北國稅局提醒，父母協助子女置產，不同贈與方式，涉及贈與稅計算大不相同。

新聞中的法律／從酷澎案看個資合規風險

南韓電商酷澎（Coupang）去年發生大規模個資外洩事件，波及逾20萬名台灣用戶。台灣政府隨即要求酷澎通知受影響用戶，並設立專屬客服與補償方案。事實上，國內外個資外洩事件頻傳，加上近年詐騙猖獗，民眾對個資保護要求日益升高，社會各界呼籲政府嚴管企業的聲浪從未停歇。

