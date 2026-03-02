快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

趕上併購熱潮 勤業眾信：掌握併購交易的股東課稅重點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

2025年全球併購市場蓬勃發展，台灣也有多起知名集團併購案，不論是品牌併購、上下游整合或是跨域結盟，併購儼然已成為各產業快速擴張版圖的重要手段。勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏表示，併購過程中除了價值評估、併購綜效考量、價格議定、資金規畫、經營合作協議、以及公平交易法和主管機關審查等環節外，稅負影響也常常是併購交易中重要的一環，併購公司與被併購公司可適用企業併購法相關租稅獎勵規定，享有減免優惠，但對於被併購公司的股東而言，併購方式不同所產生的稅負影響往往會有大相逕庭的情況發生。

公司依照證券交易法、企業併購法或公司法所進行的公開收購、股份轉換、股份交換或現金收購等併購行為，對於股東而言，都是屬於股票買賣交易類型，亦即股東將手上股票賣出獲得現金或他公司股票的交易，股東的獲利是證券交易所得。陳建宏提醒，此證券交易所得有一項前提要件—被併購公司股票須係已依照公司法規定簽證發行，若不符合此項前提要件，股東的獲利應為財產交易所得，股東需主動納入所得稅申報課稅。

如果被併購公司股票係已依照公司法規定簽證發行者，股東的獲利是屬於證券交易所得，課稅方式則依照股東身份別與被併購公司股票類型有不同規定。

陳建宏提醒，不論境內或境外之個人股東或法人股東，交易未上市櫃公司股票時，須特別留意房地合一稅特定股權交易之規定。當個人股東或法人股東交易其直接或間接持股超過半數之未上市櫃公司股份，其公司價值有50%以上由境內房地所構成時，個人股東或法人股東之證券交易被視為房地交易，股東須就併購移轉股份之利得按房地合一稅規定申報納稅。

公司依照企業併購法或金融機構合併法辦理合併，對於合併消滅公司的股東而言，其利得會被視為股利所得，而非證券交易所得，且此合併股利所得之金額，係按照合併消滅公司所取得之合併對價，超過其全體股東出資額之部分計算，因此合併股利所得之金額可能與股東實際獲利金額不同。

陳建宏提醒股東們留意，因境內個人股東與境外股東所取得之合併股利所得需課稅，若股東實際取得成本高於依照全體股東出資額計算之每股平均出資額時，股東將超額繳納所得稅額。境內個人股東可依個別辨認法、境外股東可依先進先出法核實計算成本，提示證明文件以申請更正股利所得。

境內法人股東之股利所得雖無須計入所得額課稅，但應留意營業稅法中有關兼營營業人取得被投資公司現金股利或股票股利，股利金額應彙總列入取得當年度最後一期申報之免稅銷售額，並計算當年度進項稅額不得扣抵銷項稅額之比例及調整營業稅額之規定。

隨著2025年台灣各產業多起併購案所產生的效應，2026年併購熱潮勢必更加蓬勃發展。如上述分析可見，不同的併購方式，對於被併購公司股東或合併消滅公司股東的課稅結果大不相同，也會影響企業於併購階段所進行的評估與規畫。如何在兼顧營運、財務與稅務管理的前提下，有效達成併購目標並實現綜效，實需企業及早佈局與規畫，方能在這波併購熱潮中成為贏家。

股東 房地合一稅

延伸閱讀

申報營所稅 別踩五地雷

中工捍衛經營權！法律戰劍指寶佳

寶佳鐵了心要併購！喊話「翻轉中工」 12席董事名單曝

中工董座率經理人 告發通路商等10人涉內線交易、操縱股價

相關新聞

贈房送現金 贈與稅大不同

台北國稅局提醒，父母協助子女置產，不同贈與方式，涉及贈與稅計算大不相同。

新聞中的法律／從酷澎案看個資合規風險

南韓電商酷澎（Coupang）去年發生大規模個資外洩事件，波及逾20萬名台灣用戶。台灣政府隨即要求酷澎通知受影響用戶，並設立專屬客服與補償方案。事實上，國內外個資外洩事件頻傳，加上近年詐騙猖獗，民眾對個資保護要求日益升高，社會各界呼籲政府嚴管企業的聲浪從未停歇。

農地未農用恐補稅！竹市稅務局提醒鋪水泥、增建農舍都算違規

新竹市政府指出，不少民眾以為名下土地是農業用地就可免繳地價稅，實際上，農業用地若未作農業使用，不僅須改課地價稅，還可能被...

申報營所稅 別踩五地雷

所得稅申報季5月登場，財政部北區國稅局提醒，企業申報營所稅常出現五大錯誤，包含房地合一稅、境外所得扣抵、受控外國公司（C...

貨車座椅改裝 須變更車種

台中市地方稅務局表示，貨車若有加裝座椅等變更車種情形，依使用牌照稅法規定，必須向監理機關辦理變更手續，如有影響應納牌照稅...

歐盟稅務黑名單 新增越南

歐盟理事會近日公布新版稅務不合作名單，包含更新版的黑名單與灰名單，最受矚目的變化是台商投資架構常見的薩摩亞，終於自黑名單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。