贈房送現金 贈與稅大不同

台北國稅局提醒，父母協助子女置產，不同贈與方式，涉及贈與稅計算大不相同。

國稅局表示，若由子女自行簽約購屋，父母付頭期款，父母應依實際贈與金額報繳贈與稅；父母若自行貸款購屋，並將所有權登記在子女名下，則視為贈與不動產，應以公告現值報繳贈與稅。

舉例來說，A房地買賣總價款為1,800萬元，頭期款需支付360萬元，銀行可貸款金額為1,440萬元，買入房地現值計為800萬元。若謝先生選擇由兒子謝小弟自己簽約貸款購屋，謝先生贈與360萬元給謝小弟支付頭期款，則謝先生贈與總額為360萬元，應繳贈與稅11.6萬元；若是謝先生貸款購屋，付清價款1,800萬元，並登記謝小弟名下，則謝先生贈與總額為買入房地的現值為800萬元，應繳納贈與稅額為55.6萬元。