農地未農用恐補稅！竹市稅務局提醒鋪水泥、增建農舍都算違規

新竹市政府指出，不少民眾以為名下土地是農業用地就可免繳地價稅，實際上，農業用地若未作農業使用，不僅須改課地價稅，還可能被追溯補稅。竹市稅務局提醒，農業用地作農業使用或興建經主管機關許可的農業設施或農舍，才有田賦（目前停徵）的適用，一旦違反「農地農用」原則，將改按一般用地稅率課徵地價稅。

稅務局長蘇蔚芳表示，依「土地稅法」第22條規定，非都市土地依法編定的農業用地或未規定地價者，徵收田賦；另都市土地依都市計畫編為農業區、保護區及公共設施保留地，或有公共設施尚未完竣、依法限制建築、依法不能建築等情事，仍作農業用地使用者，亦可徵收田賦。

稅務局說明，民眾若於農業用地上興建鐵皮屋、擴建農舍、堆置廢棄物、鋪設水泥地、填土及庭園造景等，已不符合農地農用原則，應自實際變更使用之次年起改按一般用地稅率(10‰～55‰)課徵地價稅；如有興建農業設施或農舍，須先取得容許使用或使用執照，才可適用田賦。

稅務局舉例，王小姐名下農地原本作農業使用，一直以來都是課徵田賦，卻在2022年間擴建農舍、舖設水泥作停車使用，且未申請相關容許使用證明。經稅務局於2026年查獲，認定其已不符農地農用規定，應自實際變更使用之次年（即2023年）起改按一般用地稅率計課，並補徵2023年至2025年間的地價稅。

稅務局提醒，農業用地未作農業使用，以後如恢復農業使用並符合課徵田賦的規定，應向稅務局提出申請，經勘查認定符合農業使用者，自申請當年即可適用田賦；或有符合自用住宅用地規定，可在當年地價稅開徵40日（即9月22日）前向稅務局申請改按自用住宅用地稅率2‰課徵地價稅，逾期申請者，自申請次年開始適用。民眾如有任何疑問，可至稅務局網站查詢或撥打03-5225161轉422至437、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人提供協助。