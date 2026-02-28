快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

聽新聞
0:00 / 0:00

農地未農用恐補稅！竹市稅務局提醒鋪水泥、增建農舍都算違規

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹市稅務局提醒，農業用地作農業使用或興建經主管機關許可的農業設施或農舍，才有田賦（目前停徵）的適用。圖／市府提供
竹市稅務局提醒，農業用地作農業使用或興建經主管機關許可的農業設施或農舍，才有田賦（目前停徵）的適用。圖／市府提供

新竹市政府指出，不少民眾以為名下土地是農業用地就可免繳地價稅，實際上，農業用地若未作農業使用，不僅須改課地價稅，還可能被追溯補稅。竹市稅務局提醒，農業用地作農業使用或興建經主管機關許可的農業設施或農舍，才有田賦（目前停徵）的適用，一旦違反「農地農用」原則，將改按一般用地稅率課徵地價稅。

稅務局長蘇蔚芳表示，依「土地稅法」第22條規定，非都市土地依法編定的農業用地或未規定地價者，徵收田賦；另都市土地依都市計畫編為農業區、保護區及公共設施保留地，或有公共設施尚未完竣、依法限制建築、依法不能建築等情事，仍作農業用地使用者，亦可徵收田賦。

稅務局說明，民眾若於農業用地上興建鐵皮屋、擴建農舍、堆置廢棄物、鋪設水泥地、填土及庭園造景等，已不符合農地農用原則，應自實際變更使用之次年起改按一般用地稅率(10‰～55‰)課徵地價稅；如有興建農業設施或農舍，須先取得容許使用或使用執照，才可適用田賦。

稅務局舉例，王小姐名下農地原本作農業使用，一直以來都是課徵田賦，卻在2022年間擴建農舍、舖設水泥作停車使用，且未申請相關容許使用證明。經稅務局於2026年查獲，認定其已不符農地農用規定，應自實際變更使用之次年（即2023年）起改按一般用地稅率計課，並補徵2023年至2025年間的地價稅。

稅務局提醒，農業用地未作農業使用，以後如恢復農業使用並符合課徵田賦的規定，應向稅務局提出申請，經勘查認定符合農業使用者，自申請當年即可適用田賦；或有符合自用住宅用地規定，可在當年地價稅開徵40日（即9月22日）前向稅務局申請改按自用住宅用地稅率2‰課徵地價稅，逾期申請者，自申請次年開始適用。民眾如有任何疑問，可至稅務局網站查詢或撥打03-5225161轉422至437、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人提供協助。

稅率 農舍 農地

延伸閱讀

高虹安對手出現？傳新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

老車待料修復無法上路 竹市稅務局：應辦理停駛登記

補助4千至2.6萬元 竹市失業勞工子女就學補助申請開跑

竹市婦女節活動3月8日登場 首推「女路」走讀行程

相關新聞

農地未農用恐補稅！竹市稅務局提醒鋪水泥、增建農舍都算違規

新竹市政府指出，不少民眾以為名下土地是農業用地就可免繳地價稅，實際上，農業用地若未作農業使用，不僅須改課地價稅，還可能被...

停車場改為住家 房屋稅加重

財政部昨（26）日預告修正「囤房稅2.0」相關子法，針對未經建管單位核准，逕自將停車場或防空避難室改作住家使用的房屋，授...

申請產創優稅 6月1日前送件

《產業創新條例》提供投資抵減租稅優惠，財政部南區國稅局提醒，5月報稅季將至，企業若想適用產創條例第10條、第10條之1等...

繼承獨資商號貨物 免營業稅

財政部高雄國稅局表示，獨資商號易主時，原有的貨物及固定資產移轉，須課徵營業稅，但如果是因原負責人死亡，繼承人繼承獨資商號...

2025年商標申請數量 創高

經濟部智慧局昨（26）日公布去年專利商標統計，商標註冊申請量達9.7萬件，改寫歷史新高，反映國內商業活動旺盛；而在技術含...

近2萬家小規模營業人導入行動支付 餐館、飲料店最多

財政部公布最新統計通報，據統計發現2018年至2025年以來，累計近2萬家小規模營業人導入行動支付並適用租稅優惠，以餐館...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。