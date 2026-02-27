2025年商標申請數量 創高

經濟部智慧局昨（26）日公布去年專利商標統計，商標註冊申請量達9.7萬件，改寫歷史新高，反映國內商業活動旺盛；而在技術含量較高的發明專利方面，本國人申請件數略減，外國申請人相對積極，件數維持成長趨勢。

智慧局統計，去年受理三種專利申請合計7.1萬件，年減1%。發明專利申請5.1萬件，逆勢增加1%；但技術門檻較低的新型專利1.4萬件，年減4%，設計專利6,735件，年減8%。

發明專利部分，2025年外國人申請件數達3.1萬件，年增2%，是成長主力。其中日本以1.2萬件穩居外國人申請首位，美國以6,954件居次，中國大陸、南韓及德國分列三至五名。本國人發明專利申請1.9萬件，微減0.4%。值得注意的是，商標申請熱度創高峰，2025年共9萬7,411件，年增8%。