申請產創優稅 6月1日前送件

《產業創新條例》提供投資抵減租稅優惠，財政部南區國稅局提醒，5月報稅季將至，企業若想適用產創條例第10條、第10條之1等優惠，記得要在報稅期限前向經濟部提出申請，以今年而言為6月1日，企業務必把握期限，以免影響自身權益。

產創條例第10條為研發投資抵減，第10之1條則是針對投資於全新智慧機械、5G、資安、AI產品、節能減碳等軟硬體、技術或技術服務等，提供投資抵減。南區國稅局提醒，兩者適用規定及要件各有不同，而申請期限都是到報稅截止日，原為5月31日，今年適逢假日，順延至6月1日。

國稅局指出，公司適用產創條例第10條研發投資抵減，可在支出金額15％內抵減當年度營所稅，或在10％限度內抵減三年內營所稅，應檢具文件包括研發活動認定申請書、支出適用投資抵減明細表等。

公司若想申請適用產創條例第10條之1，相關投資金額須達100萬元以上門檻，支出上限在20億元以下，可選擇在支出金額5％內抵減當年度營所稅，或3％內抵減三年內營所稅，必須依規定格式填報並提供規定文件。

另外依產創條例規定，公司於同一年度合併適用其他投資抵減時，當年度合計可抵減總額，以不超過當年度應納營所稅50％為限，但依其他法律規定當年度為最後抵減年度且抵減金額不受限制者，不在此限。