申請產創優稅 6月1日前送件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

《產業創新條例》提供投資抵減租稅優惠，財政部南區國稅局提醒，5月報稅季將至，企業若想適用產創條例第10條、第10條之1等優惠，記得要在報稅期限前向經濟部提出申請，以今年而言為6月1日，企業務必把握期限，以免影響自身權益。

產創條例第10條為研發投資抵減，第10之1條則是針對投資於全新智慧機械、5G、資安、AI產品、節能減碳等軟硬體、技術或技術服務等，提供投資抵減。南區國稅局提醒，兩者適用規定及要件各有不同，而申請期限都是到報稅截止日，原為5月31日，今年適逢假日，順延至6月1日。

國稅局指出，公司適用產創條例第10條研發投資抵減，可在支出金額15％內抵減當年度營所稅，或在10％限度內抵減三年內營所稅，應檢具文件包括研發活動認定申請書、支出適用投資抵減明細表等。

公司若想申請適用產創條例第10條之1，相關投資金額須達100萬元以上門檻，支出上限在20億元以下，可選擇在支出金額5％內抵減當年度營所稅，或3％內抵減三年內營所稅，必須依規定格式填報並提供規定文件。

另外依產創條例規定，公司於同一年度合併適用其他投資抵減時，當年度合計可抵減總額，以不超過當年度應納營所稅50％為限，但依其他法律規定當年度為最後抵減年度且抵減金額不受限制者，不在此限。

延伸閱讀

中科院與資安院簽署MOU 共同研發國防科技資安防護

AI帶動 去年第4季電腦及資訊服務業營業額創同季新高

酷澎台灣20萬用戶個資外洩與離職員工有關 數發部：將依法進行裁處

解決資安痛點 來毅數位助力澳洲學校打造銀行等級校園身分認證防護

相關新聞

停車場改為住家 房屋稅加重

財政部昨（26）日預告修正「囤房稅2.0」相關子法，針對未經建管單位核准，逕自將停車場或防空避難室改作住家使用的房屋，授...

申請產創優稅 6月1日前送件

《產業創新條例》提供投資抵減租稅優惠，財政部南區國稅局提醒，5月報稅季將至，企業若想適用產創條例第10條、第10條之1等...

繼承獨資商號貨物 免營業稅

財政部高雄國稅局表示，獨資商號易主時，原有的貨物及固定資產移轉，須課徵營業稅，但如果是因原負責人死亡，繼承人繼承獨資商號...

2025年商標申請數量 創高

經濟部智慧局昨（26）日公布去年專利商標統計，商標註冊申請量達9.7萬件，改寫歷史新高，反映國內商業活動旺盛；而在技術含...

近2萬家小規模營業人導入行動支付 餐館、飲料店最多

財政部公布最新統計通報，據統計發現2018年至2025年以來，累計近2萬家小規模營業人導入行動支付並適用租稅優惠，以餐館...

出租比空屋更省稅！竹市稅務局籲房東加入公益出租與社會住宅行列

房屋稅2.0新制於今年5月首次開徵，針對非自住住家用房屋，採「全國歸戶、全數累進」課徵，稅率調高為2.6%至4.8%，稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。