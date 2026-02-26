子女節稅爭父母 國稅局：依4大順序認定

今年報稅季前置作業開跑，財政部南區國稅局今天表示，近年時有晚輩為節稅而同時申報扶養父母或祖父母，針對相關爭議案件，目前依照4大順序認定，依序為受扶養者意願、申報扶養者協議、受監護登記者的監護人，以及依實際扶養事實綜合判斷。

財政部南區國稅局局長陳慧綺今天在例行記者會透露，每年申報綜合所得稅時，時有晚輩為節稅而同時申報扶養父母或祖父母，「以往大家都在爭小孩，後來實際上發現是在爭父母」，可能是兄弟姐妹不合，或有其他原因所致。

國稅局提醒，依所得稅法規定，納稅義務人及其配偶的直系尊親屬年滿60歲或無謀生能力，受納稅義務人扶養者，得列報免稅額。為減少重複申報扶養直系尊親屬的爭議，並讓國稅局有一致認定標準，財政部去年公布「綜合所得稅重複申報扶養直系尊親屬免稅額案件認定原則」，明定依下列4大順序認定由誰列報免稅額。

4大順序分別是，第1，依受扶養直系尊親屬出具的書面意思表示由其中一人列報；第2，依各申報扶養者協議由其中一人列報；第3，受監護宣告的直系尊親屬，由監護登記的監護人列報；第4，無法依前3順序認定者，依實際扶養事實綜合判斷，由實際或主要扶養者列報。

對於實際扶養事實，財政部也列出11項參考依據供綜合判斷，包含與受扶養者親等關係、實際同居天數、負責日常生活起居、扶養費、醫療費、保險費、長期照護或看護費用情形、是否為全民健康保險的依附投保眷屬，以及其他足資證明扶養事實等具體資料。

國稅局舉例，若甲、乙兩姐弟皆申報扶養逾80歲且有中風失智的父親，由於甲、乙無法達成協議，加上父親無法表達受扶養者意願、也沒有受監護宣告，因此無法依認定原則所列前3大順序認定。

國稅局表示，在查核過程中，甲提供其為父親投保、購買營養品、尿布及探訪的紀錄，乙則提示其支付父親入住安養護機構的費用，以及相關生活照護、就醫、聯繫等事證，最終參考認定原則所列11項參考依據，逐一審酌甲、乙兩人提出的事證綜合判斷，認為乙除了支付相關費用，也擔任了父親的緊急聯絡人、處理日常事務，才是主要照顧扶養者，因此由其列報父親的免稅額。

國稅局提醒，不論直系尊親屬是由晚輩共同或輪流扶養，每年申報綜合所得稅前，應事先協調或取得受扶養者的書面意思表示，才能避免重複申報的爭端。