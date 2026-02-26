近2萬家小規模營業人導入行動支付 餐館、飲料店最多

財政部公布最新統計通報，據統計發現2018年至2025年以來，累計近2萬家小規模營業人導入行動支付並適用租稅優惠，以餐館占近5成最多、飲料業居次；若觀察營業人導入的行動支付工具，逾半數營業人使用台灣Pay，近3成6業者導入LINEPay。

財政部表示，政府為鼓勵數位轉型，提升交易便利性，自2028年1月起，符合條件店家經申請核准導入行動支付，適用營業稅1%優惠稅率。累計至2025年底，有近2萬家加入，但期間由於營業人與行動支付業者解約而停止適用或因歇業退出，2025年底仍適用租稅優惠1.2萬家，平均續用率為59.5％。

導入家數前10大的行業，以餐館占近5成最多，共9,281家，其中1成3營業人已停止適用、2成7歇業，續用率6成，略高於均值；飲料業排名第二，但手搖飲市場競爭激烈，逾3成營業人退出市場，因此續用率為54%，相對較低；續用率較低的業別有電子購物、其他服飾品零售，均不及5成；機車維修則因大多數營業人經營逾20年，歇業占比僅7%，因此其續用率達7成以上。

另一方面，2025年底仍適用1％營業稅優惠稅率的業者集中於六都，合占7成4，以高雄市2成5居冠，台北市15.5％居次，而桃園市4.2％最低、台南市7％也未達1成。

若觀察營業人導入的行動支付工具，逾半數（56.2％）營業人使用台灣Pay，35.6％業者導入LINEPay，12.6％店家提供街口支付；而同時提供多種行動支付管道的店家約1,400家，占總家數12％。