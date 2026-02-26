小店家導入行動支付租稅優惠 8年近2萬家受惠

財政部統計處今天發布財政統計通報，解析近8年全台小規模營業人導入行動支付情形，調查期間累計近2萬家業者適用相關租稅優惠，其中以餐館占近5成最多，續用率超過6成，而飲料業因競爭激烈，逾3成營業人退出市場，因此續用率53.7%低於平均。

財政部去年12月修正發布新規，延長導入行動支付的小規模營業人租稅優惠至117年12月31日，符合規定的業者可不受每月營業額新台幣20萬元的限制，仍由主管稽徵機關依照稅率1%查定課徵營業稅，此外也放寬導入多媒體資訊服務機（KIOSK）結帳、符合資格的店家適用。

根據財政部統計處今天發布的財政統計通報，自107年租稅優惠政策上路至114年間，全台已累計1萬9636家小規模營業人導入行動支付並適用租稅優惠。統計處指出，期間由於營業人與行動支付業者解約而停止適用或因歇業退出，114年底仍適用租稅優惠1萬1684家，平均續用率約59.5%。

統計處說明，導入家數前10大的行業，以餐館占近5成最多，共9281家，其中約13%營業人已停止適用、近27%歇業，續用率達60.4%，略高於均值；飲料業居次，然而手搖飲市場競爭激烈，逾3成營業人退出市場，故續用率53.7%，相對較低；續用率較低的業別尚有電子購物及其他服飾品零售，均不及5成；機車維修則因大多數營業人經營逾20年，歇業占比僅7%，故其續用率達74.3%。

各縣市分布狀況方面，統計處說明，114年底仍適用1%營業稅優惠稅率的業者集中於六都，共占74%，其中以高雄市24.9%居冠，台北市15.5%居次，台中市11.4%排名第3，新北市11.2%排名第4，台南市及桃園市均未及2位數。

若觀察營業人導入的行動支付工具，統計處說明，逾半數營業人使用台灣Pay，占比為56.2%，另有35.6%業者導入LINE Pay，也有12.6%店家提供街口支付；同時提供多種行動支付管道的店家約1400家，占總家數12%。