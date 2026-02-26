出租比空屋更省稅！竹市稅務局籲房東加入公益出租與社會住宅行列

房屋稅2.0新制於今年5月首次開徵，針對非自住住家用房屋，採「全國歸戶、全數累進」課徵，稅率調高為2.6%至4.8%，稅負有感增加。新竹市稅務局提醒，民眾若將房屋出租並申報租賃所得達當地一般租金標準、成為公益出租人或投入社會住宅（包租代管）市場，可適用較優惠稅率，有效降低房屋稅負。

稅務局舉例，林姓男子全國僅持有一戶非自住住家用房屋，位於新竹市，房屋評定現值為100萬元。若長期空（閒）置未使用，適用稅率2.6%，每年須繳納房屋稅2萬6000元；若將房屋出租，並申報租賃所得達當地一般租金標準，稅率降為1.5%，每年稅額降為1萬5000元；若成為公益出租人或參與社會住宅包租代管，稅率進一步降至1.2%，每年僅需繳納1萬2000元，與空屋相比，一年可節省1萬4000元稅負。

稅務局長蘇蔚芳表示，住家用房屋依使用情形分為自住用與非自住用。非自住住家用房屋如出租並申報租賃所得達當地一般租金標準，4戶以內每戶1.5%、5至6戶每戶2.0%、7戶以上每戶2.4%；其他未作有效利用，稅率則提高為1戶2.6%、2至4戶每戶3.2%、5至6戶每戶3.8%、7戶以上每戶4.8%。另成為公益出租人或將房屋投入社會住宅（包租代管）者，稅率可降至1.2%。

稅務局指出，出租申報租賃所得達當地一般租金標準住家用房屋，適用稅率為1.5%至2.4%，與未作有效利用房屋的2.6%至4.8%相較，最大相差3倍。如符合公益出租人或社會住宅（包租代管）資格，還享有「租金所得稅」、「房屋稅」與「地價稅」等3稅減免，進一步降低租稅負擔。

稅務局提醒，房屋出租申報租賃所得達一般租金標準之住家用房屋，欲適用優惠稅率者，最遲應於今年3月23日前 （原訂3月22日，遇假日展延）提出申請，並於當年5月申報綜合所得稅時申報租賃所得。至於符合公益出租人或社會住宅資格者，稅務局將依主管機關通報資料逕行核定，民眾無須另外提出申請。