地價稅差4倍 自用住宅用地別忘9月22日前申請

不少民眾購屋後才發現，地價稅適用稅率差距可觀。台南市政府財政稅務局指出，地價稅分為一般用地與自用住宅用地兩種稅率，一般用地基本稅率為10‰，並依同一縣市土地地價總額採10‰至55‰累進課徵；自用住宅用地則一律按2‰計算，且不採累進制，兩者稅額至少相差4倍。

財稅局說明，欲適用自用住宅用地稅率，須符合下列要件，包括地上房屋不得出租或供營業使用；土地所有權人、其配偶或直系親屬任一人須於該址設有戶籍；且地上房屋須為土地所有權人、其配偶或直系親屬所有。

面積亦有限制，都市土地不得超過300平方公尺，非都市土地不得超過700平方公尺；同一土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，以一處為限。

財稅局提醒，除符合自用住宅要件外，應申請核准才能適用按自用住宅用地稅率課徵地價稅，另土地所有權人應於每年地價稅開徵40日（即9月22日）前，向當地稽徵機關提出申請，經審查核准後，當年度就可以按自用住宅用地稅率課徵地價稅，如逾期申請，則自申請之次年度開始適用。另外，經核准者，如具備條件無變更，以後免再申請。