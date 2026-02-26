總機構繳稅 分公司仍應申報

不少公司誤以為由總公司統一總繳營業稅後，各地分公司就無須申報。財政部台北國稅局提醒，經財政部核准由總機構總繳營業稅的營業人，所屬分支機構仍應向所在地國稅局申報銷售額及進項憑證。

依《營業稅法》規定計算一般稅額的營業人，可向財政部申請核准，就總機構及所有其他固定營業場所銷售的貨物或勞務，由總機構合併向所在地主管國稅局申報銷售額、應納或溢付營業稅額；所屬分支機構雖無須繳納營業稅，但依規定，仍應申報銷售額及進項憑證，這是過往常會忽略的規定。

舉例來說，甲公司稅籍設於高雄市，經核准由總機構總繳營業稅，並如期報繳2025年11-12月期營業稅，但其所屬分支機構乙分公司稅籍設在台北市，未於期限2026年1月15日前，向所屬國稅局申報銷售額及進項憑證，違反營業稅法規定。

國稅局查獲後，除通知乙分公司補申報，並依規定加徵滯怠報金。稅局提醒，分支機構不會因總機構核准總繳而免除申報義務，營業人記得仍應準時申報。

國稅局強調，除另有規定，營業人不論有無銷售額，應以每二月為一期，於次期開始15日內，填具規定格式申報書，檢附退抵稅款及其他相關文件，向主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。有應納營業稅額者，應先向公庫繳納後，檢同繳納收據一併申報。

國稅局提醒，營業人總分支機構領用的統一發票，不可互換或借用，依《營業稅法》及相關規定，營業人購買的統一發票，不得轉供他人使用，若轉供他人使用，稽徵機關除通知限期改正或補辦外，還可處以罰鍰，屆期仍未改正或補辦，可按次處罰，並可停止營業。