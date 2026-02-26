新舊屋都自住 才能重購抵稅

不少換屋族會利用「重購自住房地扣抵稅額」規定，降低出售舊屋的房地合一稅負擔。財政部高雄國稅局表示，要符合買新屋、賣舊屋的扣抵資格，除了新屋外，購屋當下舊屋也須符合「自住房地」要件，才能適用房地合一重購抵稅。

依《所得稅法》規定，民眾先購買新「自住房地」，再賣舊「自住房地」，舊房地必須在新房地完成登記後兩年內出售，且新、舊房地均須符合「自住房地」的要件，才能依比率扣抵應繳的房地合一稅。

舉例來說，陳先生（化名）2019年4月取得舊屋，2020年3月再以買賣取得新屋，但陳先生直到2021年2月才將戶籍遷至舊屋，並於2021年5月出售舊屋，在申報房地合一稅時，列報減除重購抵稅額98萬元。國稅局發現，陳先生在2020年3月取得新屋時，雖主張購入新屋前一直居住於舊屋，但卻未辦妥戶籍登記，認定不符重購退抵稅規定，最終核定重購抵稅額為0元。