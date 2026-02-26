雲端發票500元獎 增開70萬組

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部賦稅署昨（25）日公告今年1月至6月統一發票開獎組數，小確幸再加碼，雲端發票500元專屬獎較去年下半年增開70萬組，上半年每期雲端發票專屬獎合計將開出396萬6,030組。

財政部公告，今年上半年統一發票每期將開出1,000萬元特別獎一組、200萬元特獎一組，頭獎至六獎各三組；雲端發票專屬獎方面，100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組，都與去年下半年維持不變，而500元獎增開70萬組至385萬組，增加民眾中獎機會。

財部表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定編列的統一發票給獎及推行經費，具法定義務支出性質，賦稅署依當年度預算案數及審酌前一年中獎發票兌領情形，每年初規劃發票開獎獎別及組數。經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年雲端發票專屬獎500元獎增開70萬組，鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。

雲端 統一發票 財政部

