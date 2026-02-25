報稅前置作業開跑 稅額試算通知書相關申請3/16截止

今年報稅季前置作業開跑，財政部今天表示，想申請綜合所得稅結算申報不適用稅額試算服務、或需變更郵寄地址的民眾，可在截止期限3月16日前透過線上辦理，或採郵寄、傳真、臨櫃等途徑向國稅局申請。

所謂「綜所稅稅額試算服務」，是指國稅局每年針對申報內容單純且符合適用條件的納稅義務人，主動試算其課稅年度綜所稅結算申報應納稅額，並將試算書表以掛號方式寄發，納稅義務人同意試算內容則直接繳稅或回復確認，即可完成報稅。

財政部賦稅署副署長倪麗心今天在例行記者會表示，若民眾想要自行報稅、不願收到稅額試算書表，可主動申請不適用稅額試算服務，以後國稅局將不再寄發稅額試算書表，同時，納稅義務人也可利用網路或手機等方式自行辦理結算申報。

根據財政部統計，113年度稅額試算申報件數僅占總申報件數的11%，網路申報件數占總申報件數的88%。倪麗心說明，這顯示網路申報為民眾主流報稅管道，呼籲納稅義務人可多加利用網路辦理結算申報，快速又方便。

倪麗心補充，今年5月申報114年度綜合所得稅時，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年可減除的長期照顧特別扣除額提高至新台幣18萬元，但當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用，盼藉此減輕照顧身心失能者家庭租稅負擔。