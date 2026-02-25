雲端發票500元增開70萬組 今年上半年雲端發票逾396萬組

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。聯合報系資料照／記者陳儷方攝影
財政部賦稅署表示，今年1至6月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，預計今年1至6月期每期雲端發票專屬獎合計可開出396萬6,030組，其中今年雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組。

依《加值型及非加值型營業稅法》第58條規定編列之統一發票給獎及推行經費，具法定義務支出性質，該署依據當年度預算案數及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由315萬組提高為385萬組，以鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。

財政部賦稅署強調，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；又該部統一發票兌獎APP（下稱兌獎APP）提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，落實從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一份心力。

