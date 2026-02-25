公益彩券盈餘穩定挹注社福、國保與健保 第5屆累積盈餘達682億元

台灣彩券公司25日表示，115年01月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣24.14億元，年減19%。自113年01月至115年01月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達682.93億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

114年1月台彩為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣盈餘29.77億元，高於今年元月的金額，主要是去年農曆春節落在1月。預估今年2月的公益彩券盈餘較去年同期會有顯著成長。

台灣彩券公司表示，115年01月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為24.14億元，其中12.07億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依《財政部公益彩券監理委員會組成辦法》第三條規定辦理，10.86億元分配至國民年金，1.21億元則分配至全民健康保險準備。