TISA 租稅優惠 有譜

行政院長卓榮泰昨（24）日於立法院施政報告中主動提及，政府規劃強化台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）功能及誘因，增加租稅優惠，吸引更多人參與長期投資制度，加強國人退休保障機制。

卓揆昨日赴立法院施政報告，特別提到TISA租稅優惠。外界解讀，財金部會逐漸凝聚共識，TISA租稅優惠將逐漸浮上檯面。

卓榮泰表示，在全體國人與百工百業努力下，台灣去年經濟成長率達8.63%，出口達6,407.5億美元，創歷年新高，盼帶動內需產業、提升整體國力、強化國家各項基礎建設。我國民間資金充沛，銀行、保險與證券三業總資產已突破133兆元，十年成長近七成。

卓榮泰提到，將強化TISA功能及誘因，增加租稅優惠，建構一個讓更多人參與、更容易投資，以及更穩定的長期投資制度，加強國人退休保障機制。

據了解，TISA租稅優惠較具共識方向，是參考勞退自提6％免稅作法，自提時不計入年度綜所稅，不過由於TISA並非勞退專戶，據規劃，可享有的免稅額度不會像勞退自提那麼高。財金部會認為，若將TISA視為退休第三支柱，用延遲課稅概念提供誘因，是可以考慮的方向。卓榮泰表示，新年度也會研議透過「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，給7-18歲青少年人生第一桶金。