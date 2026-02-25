歐盟稅務黑名單 新增越南

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

歐盟理事會近日公布新版稅務不合作名單，包含更新版的黑名單與灰名單，最受矚目的變化是台商投資架構常見的薩摩亞，終於自黑名單中移出；而越南則被列入黑名單中。

資誠稅務法律服務會計師范香琴表示，薩摩亞是台商投資架構中較常見的境外公司所在地，由於過去長期被列入歐盟黑名單，遭歐盟各國懲罰，例如提高扣繳率，禁止獲得歐盟資金及要求揭露更多企業資訊等遵循成本，連帶影響台商使用薩摩亞公司空間。

至於越南被加入黑名單，主因越南在指定請求資訊交換上未達標準，在歐洲有中大型據點的台商集團，在集團層次可能需要加強公開國別報告揭露與申報義務，未來越南需拆出來揭露。若有發生越南公司與歐洲公司之間跨境費用支付，可能會自動落入歐洲各國跨境稅務安排主動申報範圍，並且導致提高扣繳稅等懲罰措施。

申報營所稅 別踩五地雷

所得稅申報季5月登場，財政部北區國稅局提醒，企業申報營所稅常出現五大錯誤，包含房地合一稅、境外所得扣抵、受控外國公司（C...

貨車座椅改裝 須變更車種

台中市地方稅務局表示，貨車若有加裝座椅等變更車種情形，依使用牌照稅法規定，必須向監理機關辦理變更手續，如有影響應納牌照稅...

TISA 租稅優惠 有譜

行政院長卓榮泰昨（24）日於立法院施政報告中主動提及，政府規劃強化台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）功能及誘因，增加租稅優...

張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案 下午開庭

張榮發辭世10周年，兄弟間的財產一直有爭議，星宇航空（2646）董事長張國煒向法院聲請撤換張榮發遺囑執行人案，24日下午...

去年9-10月發票兌領將屆期 9張大獎急尋得主

去年9-10月期統一發票兌領期限倒數計時，財政部賦稅署統計未兌領資料，至今仍有1張千萬大獎、4張200萬元獎項以及4張1...

