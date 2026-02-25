歐盟稅務黑名單 新增越南

歐盟理事會近日公布新版稅務不合作名單，包含更新版的黑名單與灰名單，最受矚目的變化是台商投資架構常見的薩摩亞，終於自黑名單中移出；而越南則被列入黑名單中。

資誠稅務法律服務會計師范香琴表示，薩摩亞是台商投資架構中較常見的境外公司所在地，由於過去長期被列入歐盟黑名單，遭歐盟各國懲罰，例如提高扣繳率，禁止獲得歐盟資金及要求揭露更多企業資訊等遵循成本，連帶影響台商使用薩摩亞公司空間。

至於越南被加入黑名單，主因越南在指定請求資訊交換上未達標準，在歐洲有中大型據點的台商集團，在集團層次可能需要加強公開國別報告揭露與申報義務，未來越南需拆出來揭露。若有發生越南公司與歐洲公司之間跨境費用支付，可能會自動落入歐洲各國跨境稅務安排主動申報範圍，並且導致提高扣繳稅等懲罰措施。