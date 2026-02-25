貨車座椅改裝 須變更車種

台中市地方稅務局表示，貨車若有加裝座椅等變更車種情形，依使用牌照稅法規定，必須向監理機關辦理變更手續，如有影響應納牌照稅，稽徵機關會依據變更前後應納稅款，按日計算、多退少補。

稅務局表示，若變更後車種應納稅額，高於原應納稅額，例如：將1,797CC小貨車改裝成客貨兩用車，稅額會由每年2,700元變更為7,120元，而車輛所有人或使用人未向監理機關申請變更手續，且未依規定補繳牌照稅款，一旦使用公共道路被查獲，將被視為移用牌照。

根據使用牌照稅法規定，前述情況應處以應納稅額二倍以下罰鍰。因此稅務局呼籲，車輛如果有需要變更設備（如加裝座椅），應向監理機關辦理變更手續，以免使用被查獲後遭受處罰。

同樣，如果當車輛種類變更後，從原本高稅額變更至低稅額，納稅人也可檢附汽機車各項異動登記書及行車執照影本，向車籍所在稽徵機關辦理退稅。