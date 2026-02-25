貨車座椅改裝 須變更車種

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台中市地方稅務局表示，貨車若有加裝座椅等變更車種情形，依使用牌照稅法規定，必須向監理機關辦理變更手續，如有影響應納牌照稅，稽徵機關會依據變更前後應納稅款，按日計算、多退少補。

稅務局表示，若變更後車種應納稅額，高於原應納稅額，例如：將1,797CC小貨車改裝成客貨兩用車，稅額會由每年2,700元變更為7,120元，而車輛所有人或使用人未向監理機關申請變更手續，且未依規定補繳牌照稅款，一旦使用公共道路被查獲，將被視為移用牌照。

根據使用牌照稅法規定，前述情況應處以應納稅額二倍以下罰鍰。因此稅務局呼籲，車輛如果有需要變更設備（如加裝座椅），應向監理機關辦理變更手續，以免使用被查獲後遭受處罰。

同樣，如果當車輛種類變更後，從原本高稅額變更至低稅額，納稅人也可檢附汽機車各項異動登記書及行車執照影本，向車籍所在稽徵機關辦理退稅。

牌照稅 稅款 台中

延伸閱讀

影／苗栗7月起1年半80歲以上老人免繳健保費 靠這2名公務員爭稅3.8億搞定

228連續假期 豐原地區汽車代檢廠暫停驗車

力積電銅鑼廠賣美光 苗縣估可望挹注逾億元契稅

爭稅留苗栗3.85億元 2公務員各記一大功「很開心」

相關新聞

申報營所稅 別踩五地雷

所得稅申報季5月登場，財政部北區國稅局提醒，企業申報營所稅常出現五大錯誤，包含房地合一稅、境外所得扣抵、受控外國公司（C...

貨車座椅改裝 須變更車種

台中市地方稅務局表示，貨車若有加裝座椅等變更車種情形，依使用牌照稅法規定，必須向監理機關辦理變更手續，如有影響應納牌照稅...

歐盟稅務黑名單 新增越南

歐盟理事會近日公布新版稅務不合作名單，包含更新版的黑名單與灰名單，最受矚目的變化是台商投資架構常見的薩摩亞，終於自黑名單...

TISA 租稅優惠 有譜

行政院長卓榮泰昨（24）日於立法院施政報告中主動提及，政府規劃強化台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）功能及誘因，增加租稅優...

張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案 下午開庭

張榮發辭世10周年，兄弟間的財產一直有爭議，星宇航空（2646）董事長張國煒向法院聲請撤換張榮發遺囑執行人案，24日下午...

去年9-10月發票兌領將屆期 9張大獎急尋得主

去年9-10月期統一發票兌領期限倒數計時，財政部賦稅署統計未兌領資料，至今仍有1張千萬大獎、4張200萬元獎項以及4張1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。