響應陽光法案 土地銀行辦理財產申報抽籤

土地銀行於10日公開辦理114年度公職人員財產申報實質審查抽籤會議，由土地銀行副總經理程佩瑜主持、政風處處長陳柏屹擔任監察員，確保抽籤作業公平、公正、公開，落實陽光法案精神，總計抽出48人進行實質審查，其中1人須作前後年度財產比對。

陽光是最佳的防腐劑，我國自82年實施「公職人員財產申報法」作為陽光法案先鋒，而土地銀行身為百分百國營銀行，每年皆依循法規要求辦理財產申報實質審查抽籤會議。

114年度土地銀行適用「公職人員財產申報法」之申報人數為476人，依主管機關財政部政風處規範，土地銀行按10％比率抽出48人進行實質審查，再以2％比率自中籤人員中出1人辦理前後年度財產資料比對，抽籤過程皆同步以視訊供申報義務人觀看，確保程序公開透明。

為減輕申報義務人負擔，土地銀行亦實施財產申報授權機制，以走動式桌邊服務及受理電話諮詢等方式協助作業，目前財產申報授權比例已達100％，未來將朝零裁罰目標邁進，展現誠信經營理念及樹立清廉形象，實踐陽光法案精神。

土地銀行政風處表示，土地銀行身為百分百國營銀行，每年皆配合國家政策，考量近年不少詐騙案受害人屬於年輕族群，114年與志工團體共同舉辦「曙光詐現」電影首映會，並在國立苗栗高中、埔里基督教醫院、土地銀行羽球夏令營及2025年台北國際金融博覽會等活動接連宣導反貪倡廉及防詐意識，協助推動全民反貪教育。