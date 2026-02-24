張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案 下午開庭

張榮發辭世10周年，兄弟間的財產一直有爭議，星宇航空（2646）董事長張國煒向法院聲請撤換張榮發遺囑執行人案，24日下午在台北地方法院開庭審理。

針對此事，星宇航空指出，董事長個人家族事務，公司並不清楚。

法律專家分析，長榮集團（2603）已故總裁張榮發在2014年立下密封遺囑指定由4子張國煒接任總裁並單獨繼承財產，最高法院判決密封遺囑有效；因為三兄弟還有「特留分」，因分財產有許多的細節還需要四兄弟協商，張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案下午開庭，開庭結果還牽涉到雙方要不要繼續上訴，後續的財產分配協商變化大，很難定論。

張榮發2016年元月過世後，遺囑執行人已向國稅局申報遺產總額約240億餘元，這過程中遺囑執行人也將兄弟同意能分配已分配；四個兄弟再經歷一場搶奪經營權的大戰後，還剩多少兄弟親情之愛，要怎麼順利分割讓四個人都拿到應拿的遺產又是一門非常大的學問，相關的訴訟之爭恐怕不會少。