張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案 下午開庭
張榮發辭世10周年，兄弟間的財產一直有爭議，星宇航空（2646）董事長張國煒向法院聲請撤換張榮發遺囑執行人案，24日下午在台北地方法院開庭審理。
針對此事，星宇航空指出，董事長個人家族事務，公司並不清楚。
法律專家分析，長榮集團（2603）已故總裁張榮發在2014年立下密封遺囑指定由4子張國煒接任總裁並單獨繼承財產，最高法院判決密封遺囑有效；因為三兄弟還有「特留分」，因分財產有許多的細節還需要四兄弟協商，張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案下午開庭，開庭結果還牽涉到雙方要不要繼續上訴，後續的財產分配協商變化大，很難定論。
張榮發2016年元月過世後，遺囑執行人已向國稅局申報遺產總額約240億餘元，這過程中遺囑執行人也將兄弟同意能分配已分配；四個兄弟再經歷一場搶奪經營權的大戰後，還剩多少兄弟親情之愛，要怎麼順利分割讓四個人都拿到應拿的遺產又是一門非常大的學問，相關的訴訟之爭恐怕不會少。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。