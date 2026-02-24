去年9-10月發票兌領將屆期 9張大獎急尋得主

去年9-10月期統一發票兌領期限倒數計時，財政部賦稅署統計未兌領資料，至今仍有1張千萬大獎、4張200萬元獎項以及4張100萬元得主從缺，提醒民眾檢視手中的發票，免得與財神爺擦身而過。

賦稅署指出，未兌領的千萬大獎是桃園市中壢區中山東路3段88號的阿潭ㄟ店專業生鮮市場開出，中獎人花了153元購買食品。200萬元獎項方面，4張未兌領發票分別是在蘋果App Store購買應用程式，金額165元、街口支付手續費90元、在桃園市桃園區慈文路727、729號的寶雅消費1117元、在屏東縣潮州鎮信義路27號1樓的寶昌食品消費120元。

賦稅署官員提醒，114年9-10月期中獎統一發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，中獎人記得在期間內前往兌獎據點及領獎時間領獎。