轉讓商號存貨 要開發票

財政部北區國稅局提醒，使用統一發票的獨資商號在變更負責人時，若有移轉存貨與固定資產，應依規定開立統一發票並報繳營業稅，以免遭國稅局補稅處罰。

稅局表示，若原負責人將存貨及固定資產移轉給新負責人，依《營業稅法》規定，應視為銷售貨物，依照轉讓時的時價開立發票並報繳營業稅；新負責人取得該統一發票所支付的進項稅額，可依規定申報扣抵銷項稅額。

舉例來說，獨資商號「A飲料店」為使用統一發票營業人，原負責人趙先生（化名）將商號經營權轉讓給陳先生（化名），並將價值105萬元的茶葉、包裝盒等存貨與封口機、冰箱等固定資產一併轉讓，趙先生依規定應以A商號名義開立銷售額100萬元與稅額5萬元的三聯式統一發票交給陳先生，並於轉讓日起15日內依法報繳營業稅；陳先生取得的這張統一發票，可持以申報扣抵A商號的銷項稅額。