快訊

趕在立院施政報告前 鄭麗君今晨親上火線說明如何因應最新情勢

年後轉職潮！AI技能成求職標配 看到缺工就跳槽…小心風險

聽新聞
0:00 / 0:00

換貨申請免徵關稅 有條件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

高雄關提醒，廠商提領進口貨物後，發現規格品質不符訂購條件，若原貨物經國外供應商聲明放棄無須復運出口時，進口人仍須將原貨送海關或申請海關派員至貨品存儲地查驗，如仍有剩餘價值，應重行估價徵稅，日後進口的賠償調換貨物才可適用免稅規定。

高雄關表示，近來有廠商進口貨物經提領後，才發現來貨規格品質不符，並經國外供應商承諾免將貨物退回後，廠商自行處理進口貨物，未將原貨送海關查驗，導致未能符合申請補運進口貨物免徵關稅要件。

依關稅法規定，進口貨物有損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人應於原貨物放行的隔日起一個月內，機器設備則可於安裝就緒試車隔日起三個月內，檢具申請書並備原訂合約及有關來往文件，例如發票、賠償協議、公證報告等證明文件向海關申請核辦，日後報運進口賠償調換貨物才能免稅。

高雄關提醒，補運進口貨物，應自海關通知核准的翌日起六個月內報運進口。

海關 高雄 免稅

延伸閱讀

川普怒祭全球15%關稅！投資人狂買黃金避險 金價上看5450美元

新一波關稅風暴恐使傳產成重災區 許宇甄：勿讓產業無所適從

美關稅無常 學者分析：中國手握利器 有底氣有底牌

美國明日下午正式停收對等關稅！路透：美海關超收3天 未說退款細節

相關新聞

台星租稅協定新約 明年上路

財政部表示，台灣與新加坡所得稅協定新約日前已生效，將於明年元旦起適用，其中支付股利、利息與權利金可適用10％較低扣繳稅率...

行政救濟期限 留意起算日

財政部南區國稅局表示，納稅義務人若不服稽徵機關核定補稅處分，可尋求行政救濟管道，不過要留意的是，雖然申請復查與提起訴願的...

轉讓商號存貨 要開發票

財政部北區國稅局提醒，使用統一發票的獨資商號在變更負責人時，若有移轉存貨與固定資產，應依規定開立統一發票並報繳營業稅，以...

換貨申請免徵關稅 有條件

高雄關提醒，廠商提領進口貨物後，發現規格品質不符訂購條件，若原貨物經國外供應商聲明放棄無須復運出口時，進口人仍須將原貨送...

新聞中的法律／遺贈稅修法 兩議題聚焦

財政部預告修正《遺產及贈與稅法》，預告期至今（23）日止，這項修法，象徵遺產稅課稅邏輯與財產傳承規劃正面臨重要轉變。此次...

北市節能建築 房屋稅可減5%

台北市長蔣萬安昨（11）日宣布，今年7月1日起，針對首次取得內政部發給建築能效標示第一級以上證書的房屋，房屋標準單價可減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。