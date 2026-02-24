換貨申請免徵關稅 有條件

高雄關提醒，廠商提領進口貨物後，發現規格品質不符訂購條件，若原貨物經國外供應商聲明放棄無須復運出口時，進口人仍須將原貨送海關或申請海關派員至貨品存儲地查驗，如仍有剩餘價值，應重行估價徵稅，日後進口的賠償調換貨物才可適用免稅規定。

高雄關表示，近來有廠商進口貨物經提領後，才發現來貨規格品質不符，並經國外供應商承諾免將貨物退回後，廠商自行處理進口貨物，未將原貨送海關查驗，導致未能符合申請補運進口貨物免徵關稅要件。

依關稅法規定，進口貨物有損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人應於原貨物放行的隔日起一個月內，機器設備則可於安裝就緒試車隔日起三個月內，檢具申請書並備原訂合約及有關來往文件，例如發票、賠償協議、公證報告等證明文件向海關申請核辦，日後報運進口賠償調換貨物才能免稅。

高雄關提醒，補運進口貨物，應自海關通知核准的翌日起六個月內報運進口。