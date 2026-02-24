台星租稅協定新約 明年上路

財政部表示，台灣與新加坡所得稅協定新約日前已生效，將於明年元旦起適用，其中支付股利、利息與權利金可適用10％較低扣繳稅率，特定利息支付可適用免稅，專家分析，新約將有助降低雙邊跨境貿易投資障礙，提供更優質租稅環境。

財政部指出，台星所得稅協定新約是在去年12月31日簽署，雙方各自完成國內法定程序並相互通知，新協定日前已生效，自明年元旦起適用。財政部表示，新約適用於明年元旦起應付就源扣繳、或其他從明年開始課稅期間的所得。

勤業眾信國際租稅負責人徐有德分析，在新加坡現行法規下，新加坡居住者給付利息及權利金給海外非居住者時，適用的新加坡扣繳稅率可能為10%至17%，在台星所得稅協定新約生效適用後，利息扣繳稅負將降低為10%，或特定利息免稅，權利金也將降低為10%。

因此，台商未來獲取新加坡居住者支付利息或權利金時，可考量透過申請適用租稅協定來降低新加坡的扣繳稅款。且須注意，若因未適用租稅協定而產生溢繳海外稅額時，將無法在台灣申報扣抵。

勤業眾信國際租稅資深會計師許嘉銘說明，舊版台星所得稅協定並未提供移轉訂價相對應調整機制，在新約中已經納入，可讓台商企業未來遭遇新加坡稅局移轉訂價查核時，可以因應情況適時提出相對應調整。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷指出，台星租稅新約提供跨境支付股利、利息與權利金更為簡便、完整及有利的租稅條件，也賦予集團管理服務費支付能享有與其他協定相同免稅待遇。

陳志愷表示，此次新約簽署是為了順應近年國際稅制發展，促使協定更加符合國際組織標準，納稅人可檢視目前支付至新加坡股利、利息、權利金與管理服務費的稅負適用情形，以在新約明年上路時順利接軌，充分發揮節稅效益。

台星所得稅協定新約將自明年1月1日起適用，就源扣繳的稅款，新約適用於2027年1月1日起應付之所得，其他稅款則為課稅期間始於2027年1月1日以後之所得；原協定則將自新約適用日起，對於新約所涵蓋所有情形不再適用。

台灣與新加坡經貿往來密切，依國際貿易署統計，2025年新加坡為我國第八大貿易夥伴，雙邊貿易總額達534億美元；至去年12月底，台商赴星投資約325億美元，星商來台投資約127億美元。