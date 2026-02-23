快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

海關：賠償或調換進口貨物申請免徵關稅 須注意相關規定

經濟日報／ 吳秉鍇／高雄即時報導

高雄海關23日表示，近來有廠商進口貨物經提領後發現來貨規格品質不符，並經國外供應商承諾免將貨物退回，其即自行處分貨物，未將原貨送海關查驗，以致未能符合申請補運進口貨物免徵關稅要件。

高雄關進一步說明，依關稅法第51條及同法施行細則第40至42條規定，進口貨物有損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人應於原貨物放行之翌日起1個月內，機器設備則得於安裝就緒試車之翌日起3個月內，檢具申請書並備原訂合約及有關來往文件（如發票、賠償協議、公證報告等證明文件）向海關申請核辦，日後報運進口之賠償調換貨物方可免稅。

若原貨物經國外供應商聲明放棄無須復運出口，進口人仍須將原貨送海關或申請海關派員至該貨存儲地查驗，如其尚有剩餘價值者，應重行估價徵稅，日後進口之賠償調換貨物始可適用上開免稅規定。

高雄關提醒，前述補運進口貨物，應自海關通知核准之翌日起6個月內報運進口；如因事實需要，於期限屆滿前，得申請海關延長之，其延長以6個月為限。請進口人注意相關辦理時程，以免損及自身權益。

延伸閱讀

林修銘：美國關稅添變數 對今年台股仍有高期待

川普關稅遭判違法 陸商務部：敦促美國取消關單邊關稅

川普關稅新政策上路 法人看好儒鴻、聚陽等供應鏈將受惠

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

相關新聞

新聞中的法律／遺贈稅修法 兩議題聚焦

財政部預告修正《遺產及贈與稅法》，預告期至今（23）日止，這項修法，象徵遺產稅課稅邏輯與財產傳承規劃正面臨重要轉變。此次...

北市節能建築 房屋稅可減5%

台北市長蔣萬安昨（11）日宣布，今年7月1日起，針對首次取得內政部發給建築能效標示第一級以上證書的房屋，房屋標準單價可減...

高科技出口管制 增18項

經濟部國際貿易署昨（11）日公告修正戰略性高科技貨品及軍商兩用貨品管制清單，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電...

欠債逾請求時效 轉列收入

財政部台北國稅局表示，所得稅法規定，營利事業帳載應付未付的帳款、費用、損失及其他各項債務，超過請求權時效尚未給付者，應在...

用存款繳遺產稅 須多數決

為減少繼承人須另外籌措現金繳納遺產稅的煩惱，財政部台北國稅局表示，繼承人可比照遺贈稅法中「多數決」規定，向國稅局申請以被...

所得、扣除額分開提供 四樣態

5月將迎來報稅季，財政部高雄國稅局表示，個人如有隱私考量，希望申請所得、扣除額資料分開提供，或不提供扣除額資料，可自2月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。