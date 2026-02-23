海關：賠償或調換進口貨物申請免徵關稅 須注意相關規定

高雄海關23日表示，近來有廠商進口貨物經提領後發現來貨規格品質不符，並經國外供應商承諾免將貨物退回，其即自行處分貨物，未將原貨送海關查驗，以致未能符合申請補運進口貨物免徵關稅要件。

高雄關進一步說明，依關稅法第51條及同法施行細則第40至42條規定，進口貨物有損壞或規格、品質與原訂合約規定不符，進口人應於原貨物放行之翌日起1個月內，機器設備則得於安裝就緒試車之翌日起3個月內，檢具申請書並備原訂合約及有關來往文件（如發票、賠償協議、公證報告等證明文件）向海關申請核辦，日後報運進口之賠償調換貨物方可免稅。

若原貨物經國外供應商聲明放棄無須復運出口，進口人仍須將原貨送海關或申請海關派員至該貨存儲地查驗，如其尚有剩餘價值者，應重行估價徵稅，日後進口之賠償調換貨物始可適用上開免稅規定。

高雄關提醒，前述補運進口貨物，應自海關通知核准之翌日起6個月內報運進口；如因事實需要，於期限屆滿前，得申請海關延長之，其延長以6個月為限。請進口人注意相關辦理時程，以免損及自身權益。