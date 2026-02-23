新聞中的法律／遺贈稅修法 兩議題聚焦

財政部預告修正《遺產及贈與稅法》，預告期至今（23）日止，這項修法，象徵遺產稅課稅邏輯與財產傳承規劃正面臨重要轉變。此次修法不僅回應憲法法庭對公平性要求，最大意義在於補起長期存在於實務中的制度漏洞，特別是在死亡前兩年贈與的納稅義務人認定，及配偶剩餘財產分配請求權扣除額計算等兩大關鍵議題上。

隨著規則趨於明確，財產提前移轉與家族傳承將不再只是憑經驗猜測，而是能建立在可預期、可計算的法制基礎之上，為未來的資產安排帶來更高的確定性與彈性。

過去在遺產稅制度中，一個最常被討論的問題，就是「死亡前兩年贈與」的課稅設計。原本制度如果遇到受贈人是配偶，而配偶又拋棄繼承，甚至所有繼承人都拋棄繼承時，實務上會出現一個狀況：第一，稅收可能課不到；第二，若還有其他特定繼承人，反而可能讓沒有實際取得財產的人，承擔不合理遺產稅負擔。這也是為什麼憲法法庭認為現行制度有違公平，要求財政部限期修法。

去年財政部雖先訂出過渡期間處理原則，但過渡期行政措施無法真正解決核心問題。原因很簡單，因為遺贈稅法對「納稅義務人」定義本就非常明確，只限於遺囑執行人、受遺贈人或繼承人。如果死亡前兩年受贈者，既不是受遺贈人，又因為拋棄繼承而不具繼承人身分，那在法律上就無法要求他負擔遺產稅。這個問題，只有透過修法，才能從根本解決。

因此，這次第6條修正是關鍵一步。修法明確把「死亡前兩年受贈者」直接納入遺產稅納稅義務人範圍，不再因為是否拋棄繼承而有所差異。這樣一來，不但補起制度漏洞，也讓課稅邏輯回到符合直覺與公平的狀態。

另一個重要修正，是關於配偶剩餘財產分配請求權扣除額計算方式。過去在實務上，曾經出現過這樣的案例：被繼承人在過世前短短幾天內，把不動產全部贈與配偶，夫妻間贈與本來免稅，但因不到兩年就過世，這些財產又被拉回遺產課稅。問題是，這個贈與動作反而讓配偶在計算婚後財產時吃虧，導致原本可主張剩餘財產分配請求權，在遺產稅申報上無法完整反映，形成一種「愈早規劃，反而愈不利」結果。

這次修法精神，是把死亡前兩年贈與，在計算剩餘財產分配請求權時，視同被繼承人生存期間財產，使配偶在遺產稅上可扣除金額，更接近民法實際保障的權利內容。雖在實際民法上的剩餘財產分配計算，與遺產稅可扣除的金額仍可能不同，但至少在稅負上，配偶不再因提前贈與而處於不利地位。

從財產傳承規劃角度來看，將帶來實質影響。過去很多人在面對可能的身後安排時，會因為擔心死亡前贈與被拉回課稅、又無法主張扣除，而不敢進行任何提前規劃。在新制度架構下，就算贈與仍須回溯計入遺產總額，但至少可透過剩餘財產分配請求權扣除，讓整體稅負計算更合理。

更重要的是，這次修法讓規則變得清楚，把過去模糊、不確定的空間，轉化為可計算、可預期制度。這也代表未來在協助家庭進行財產移轉、遺產分配或傳承規劃時，可更精準評估風險與結果。

（本文由勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻口述，記者邱琮皓整理）