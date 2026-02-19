財政部：國有邊際土地環團認養 面積衝破2千公頃

為保護國有地生態，財政部國產署自108年起推動認養機制，引入環保團體專業，認養海岸、濕地、山區等國有邊際土地。據統計，加上去年度審查會議通過新增案例，認養面積將高達2082.5公頃，政策效益持續擴散至全台。

國產署說明，盼借重民間環保團體保育專業認養海岸地區、濕地、山區等國有非公用邊際土地，並響應ESG（環境、社會、公司治理）理念，媒合金融機構贊助經費穩健環保團體財務，建構三方合作夥伴關係，以落實國土保育環境永續。

根據統計，包括已與社團法人高雄市野鳥學會等9個環保團體簽訂國有非公用邊際土地認養契約共14案、面積約1946公頃，加上114年度經審查會議審查通過新增4案，新增合作2個環保團體，完成簽約後認養面積將高達2082.5公頃。

為了讓環保團體能有穩健財務，專心投入保育工作，國產署也媒合12家金融機構，以贊助經費或合辦活動方式參與環保認養機制，截至114年贊助金額達新台幣1974萬餘元，讓金融機構成為穩健環保團體財務的後盾。

同時，面對聯合國生物多樣性公約要求各國於2030年，須有30%國土面積受有效庇護。國產署透露，目前已有5個認養國有非公用邊際土地的環保團體向農業部林保署申請「保育共生地」認證，跨機關攜手共同推動認證保育共生地。