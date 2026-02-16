越生越少、一月僅8723人！學區宅反而夯？卡位注意三關鍵

現代人越生越少，根據內政部公布人口統計，2025年新生兒人數跌破11萬大關，僅10萬7,812人，已連續10年寫新低；2026第一個月出生人數也才8,723人，比去年一月的9,495人更少，凸顯不婚不生的問題愈趨嚴重。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人生得少，對於子女養育更加重視，除了選擇育兒福利好的縣市設籍，購屋也會考量托育中心等資源，甚至不惜砸重金卡位好學區，就為了要給子女最好的教育，贏在起跑點。

以台北市為例，許多熱門的額滿小學，往往出生當年就得先做房產規劃，想要讓孩子就讀明星小學，不論是租屋或買房，都得提早準備。

張旭嵐提醒，購買學區宅三大重點：

一、確認學區劃分：學區是以里鄰劃分，而非以和學校的距離定義，因此一路或一鄰之隔，甚至同一條路，單雙號就屬於不同學區。民眾屬購屋前可以先上各縣市政府教育局網站查詢學區範圍，或向熟悉區域的房仲諮詢，確保購買的房產座落在符合學區資格內。

二、注意入籍日期：一般而言，各縣市政府教育局會以每年3月20日前的設籍資料分派學區，且小朋友與監護人共同設籍才符合資格，若為額滿學校，通常依入籍時間排序錄取。由於明星滿額小學搶破頭，建議家長們可以先參考往例經驗值來提早規劃，也可以聯繫學校確認審核標準，以確保符合資格。

三、實際居住事實：教育局安排就讀以實際居住學區為主要標準，過去常有小孩「寄戶口」在友人家的作法，在搶熱門學校時，在錄取順位可能比較後面，甚至不符資格。

而校方為平衡資源，避免寄居跨區就讀，因此學校會要求家長必須提供「居住事實」證明，例如需準備自有房屋所有權狀，或是提供公證的租賃契約，以及該戶水電費帳單等文件，以證明有居住事實。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中提醒，有人擔心朋友小孩寄戶口，是否會影響自身房屋稅和地價稅，土地稅法規定，自用住宅用地是指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦理戶籍登記，且無出租或營業用之住宅用地。

若朋友寄戶籍，如無租賃情形，僅單純寄戶籍，且土地所有權人仍作自用住宅使用，可依自用住宅用地稅率課稅。民眾也可以填寫「設籍人無租賃關係申明書」，提供給地方稅務局證明沒有租賃關係，確保自身權益。