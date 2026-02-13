「囤房稅2.0」加稅有感 2025年夫妻贈與量創歷史新高

台灣房屋集團趨勢中心統計內政部統計處資料，觀察近十年全台建物所有權夫妻贈與量，2016~2021年約在1.1~1.2萬棟，2022年逼近1.4萬棟，從2023年夫妻贈與棟數便超過1.5萬， 2025年則為15,854棟，創下歷史新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，夫妻房產贈與，除了少數真的是把不動產當禮物贈與之外，其實節稅的考量更大！2023年俗稱「囤房稅2.0」的「房屋稅差別稅率新制」在國會開始修法，並於該年年底三讀通過，新制於2024年7月實施，2025年首度開徵。由於新制以「全國歸戶、全數累進」的方式課徵房屋稅，非自住住家房屋，最高稅率則從3.6%上調為4.8%，稅負增加不少。

張旭嵐分析，在多個縣市持有房產的「包租公」或是「多屋家庭」，在新稅制下首當其衝，若房產集中登記於單一個人名下，會面臨最高4.8%的重稅，因此不少民眾從啟動修法時，便著手規劃節稅，透過「夫妻贈與」的方式，將房產產權分散，和配偶各自持有，以爭取適用較低稅率，因此修法通過的從2023年夫妻贈與棟數便首度超過1.5萬，並保持逐年增加的趨勢。

第一建經研究中心副理張菱育指出，雖然夫妻贈與有許多優勢，但仍需繳交房屋契價6%的契稅，且獲贈者未來轉售時，會以前一手持有者的取得時間來認定取得成本，因此土增稅、房地合一稅的負擔，反而可能因持有時間長、增值幅度大變得更沉重，所以家庭在做節稅規劃時，務必多方權衡評估。