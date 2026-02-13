承攬契約未載明總價 按預估金額繳印花稅

桃園市地方稅務局表示，承攬工程合約每件應依照承攬金額千分之1，由立約或立據人繳納印花稅，如果承攬工程合約書的承包總價就工程造價與5％營業稅額有「分別載明」，則工程合約書可依工程造價金額，依法繳納印花稅。

桃園市地方稅務局說明，承攬工程合約或所附的價格明細表若已載明「含稅」、「稅捐」等字樣，以表明內含營業稅，也可針對合約所載總額扣除營業稅後金額依照千分之1繳納印花稅。

舉例來說，工程承攬合約1,050萬元，一般來說，以承攬金額千分之1繳納印花稅時，應繳納印花稅1萬500元，但契約書載明含稅，可扣除營業稅50萬元後，依實際工程造價為1,000萬元，應繳千分之1印花稅，也就是1萬元。

至於，公司與營造廠簽訂工程承攬合約完工後按實際結算的價額付款，並未在合約訂定工程總價時，該如何繳納印花稅？稅務局表示，合約上沒有載明工程總價，須工作完成後才能計算出確實金額者，應在合約書立後交付或使用時，先以「預計金額」貼用印花稅票，等到工作完成時，再依照確實金額補足應貼之印花稅票或退還溢貼之印花稅額。