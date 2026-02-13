快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

聽新聞
0:00 / 0:00

重病期間領錢 要報遺產稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間，名下有舉借債務、出售財產或提領存款情形，如果繼承人無法證明相關資金具體用途，依《遺產及贈與稅法》規定，這類款項仍應列入被繼承人遺產總額申報課稅。

許多納稅人誤以為，只要生前處分財產即可逃避遺產稅，卻不知道在被繼承人重病期間的資金變動，納稅人負有舉證說明義務。

台北國稅局指出，國稅局查核遺產稅案件時，若發現被繼承人臨終前有出售財產或大額資金異常，抑或密集提領存款，會向醫療院所函查被繼承人當時身體及精神狀況。若經查證，被繼承人已處於意識不清、認知功能受損或無自行處理事務能力，而繼承人未能舉證說明資金流向及用途，這筆資金及提領款將被認定為應課稅遺產。

舉例來說，國稅局依查得資料發現被繼承人陳先生（化名）在死亡前一個月住院期間，名下投資上市櫃公司股票全數售出，金額為1,000萬元，但繼承人、陳先生的兒子僅列報銀行存款50萬元的異常情形。

經國稅局向被繼承人就醫醫院查證，陳先生出售股票時為昏迷無意識狀態，無法自行處理財務，因此請陳先生的兒子提出說明，陳先生的兒子雖表示出售股票價款是為了支付陳先生醫療費及購買營養品，但卻只拿得出200萬元醫療單據，其餘800萬元無法說明用途，因此國稅局將其併計遺產總額課稅，並加處罰鍰。

國稅局提醒，被繼承人生前重病無法處理事務期間出售財產，相關資金流動為遺產稅課徵關鍵，納稅人應妥善保留發票、收據或證明文件，若無法提示用途證明，應依規定併入遺產，避免因漏報而遭補稅並處罰鍰。

延伸閱讀

用存款繳遺產稅 須多數決

急需錢安葬…領亡父68萬存款遭拒 陸男稱銀行要求證明「我爸是我爸」

兼差收入再低也要報稅 國稅局嚴查

金宣虎才爆追稅爭議！昔拍戲疑「起生理反應」畫面網瘋傳

相關新聞

捐贈體育優稅 增防弊條款

立法院去年三讀《運動產業發展條例》，企業捐贈重點運動加成減除比率從原本150％提高至175％，財政部、運動部近日發布減稅...

重病期間領錢 要報遺產稅

財政部台北國稅局表示，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間，名下有舉借債務、出售財產或提領存款情形，如果繼承人無法證明相...

公益出租減免 不含土增稅

為推行社宅包租代管及公益出租人，符合規定公益出租人房地，可享有地價稅及房屋稅優惠，可按自住稅率課稅。但台中市地方稅務局提...

承攬契約未載明總價 按預估金額繳印花稅

桃園市地方稅務局表示，承攬工程合約每件應依照承攬金額千分之1，由立約或立據人繳納印花稅，如果承攬工程合約書的承包總價就工...

北市節能建築 房屋稅可減5%

台北市長蔣萬安昨（11）日宣布，今年7月1日起，針對首次取得內政部發給建築能效標示第一級以上證書的房屋，房屋標準單價可減...

高科技出口管制 增18項

經濟部國際貿易署昨（11）日公告修正戰略性高科技貨品及軍商兩用貨品管制清單，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。