元月證交稅增1.7倍 創高

財政部昨（11）日公布元月稅收2,644億元，寫歷年同月新高，年增20.5％，有兩大原因，首先是春節落點不同，其次，證交稅受惠於台股，元月大進補，共入帳439億元，創單月新高，年增近1.7倍。

財政部昨日也同步修正去年全年稅收，加計整理期入帳稅款後，去年總稅收3兆7,879億元，創歷史新高，連五年呈現正成長，但仍較預算數短徵143億元，預算達成率99.6％。

財政部公布元月稅收2,644億元，年增20.5％，以證交稅增加274億元、營業稅增加63億元、綜所稅增加46億元較多。

元月稅收創單月新高的稅目包括證交稅、印花稅；創歷年同月新高稅目有營所稅、遺產稅、贈與稅、證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅及總稅收。

隨AI相關需求強勁帶動台股交易量，去年8月開始，證交稅結束連五黑，更在9月實徵年增52.6％後，每月都出現雙位數的年增率，今年元月更在台積電營收與財報亮眼，及台美對等關稅協議底定等利多帶動，台股元月開春就氣勢如虹。

過去農曆春節前夕常是購車旺季，但因美車降稅尚未宣布，車市觀望氣氛延續，財政部昨日統計，元月貨物稅實徵淨額96億元，年減11.3%，主因仍是車輛類貨物稅減少11億元、年減23.7%。

官員指出，從國產車來看，增加2億元，但進口車部分仍減13億元。是否會因美國對等關稅談定而帶動車市？官員表示還需要觀察。