快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

元月證交稅增1.7倍 創高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（11）日公布元月稅收2,644億元，寫歷年同月新高，年增20.5％，有兩大原因，首先是春節落點不同，其次，證交稅受惠於台股，元月大進補，共入帳439億元，創單月新高，年增近1.7倍。

財政部昨日也同步修正去年全年稅收，加計整理期入帳稅款後，去年總稅收3兆7,879億元，創歷史新高，連五年呈現正成長，但仍較預算數短徵143億元，預算達成率99.6％。

財政部公布元月稅收2,644億元，年增20.5％，以證交稅增加274億元、營業稅增加63億元、綜所稅增加46億元較多。

元月稅收創單月新高的稅目包括證交稅、印花稅；創歷年同月新高稅目有營所稅、遺產稅、贈與稅、證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅及總稅收。

隨AI相關需求強勁帶動台股交易量，去年8月開始，證交稅結束連五黑，更在9月實徵年增52.6％後，每月都出現雙位數的年增率，今年元月更在台積電營收與財報亮眼，及台美對等關稅協議底定等利多帶動，台股元月開春就氣勢如虹。

過去農曆春節前夕常是購車旺季，但因美車降稅尚未宣布，車市觀望氣氛延續，財政部昨日統計，元月貨物稅實徵淨額96億元，年減11.3%，主因仍是車輛類貨物稅減少11億元、年減23.7%。

官員指出，從國產車來看，增加2億元，但進口車部分仍減13億元。是否會因美國對等關稅談定而帶動車市？官員表示還需要觀察。

證交稅 財政部

延伸閱讀

金蛇年台股圓滿封關、大漲逾萬點 市值突破百兆大關

1月稅收年增逾2成 去年全年稅收修正後創新高

元大金元月賺逾64億元創同期新高 11日股價、市值同步登峰

0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意

相關新聞

北市節能建築 房屋稅可減5%

台北市長蔣萬安昨（11）日宣布，今年7月1日起，針對首次取得內政部發給建築能效標示第一級以上證書的房屋，房屋標準單價可減...

高科技出口管制 增18項

經濟部國際貿易署昨（11）日公告修正戰略性高科技貨品及軍商兩用貨品管制清單，新增高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電...

欠債逾請求時效 轉列收入

財政部台北國稅局表示，所得稅法規定，營利事業帳載應付未付的帳款、費用、損失及其他各項債務，超過請求權時效尚未給付者，應在...

用存款繳遺產稅 須多數決

為減少繼承人須另外籌措現金繳納遺產稅的煩惱，財政部台北國稅局表示，繼承人可比照遺贈稅法中「多數決」規定，向國稅局申請以被...

元月證交稅增1.7倍 創高

財政部昨（11）日公布元月稅收2,644億元，寫歷年同月新高，年增20.5％，有兩大原因，首先是春節落點不同，其次，證交...

1月稅收年增逾2成 去年全年稅收修正後創新高

財政部11日公布今年1月稅收統計，1月實徵淨額為2,644億元，年增20.5％，主因為農曆春節落點不同及股市交易熱絡，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。