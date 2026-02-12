欠債逾請求時效 轉列收入

財政部台北國稅局表示，所得稅法規定，營利事業帳載應付未付的帳款、費用、損失及其他各項債務，超過請求權時效尚未給付者，應在時效消滅年度轉列「其他收入」，等到實際給付時，再以「營業外支出」列帳。

依民法規定，請求權依性質不同而有兩年、五年、15年等不同消滅時效，若為利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年的定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。

舉例來說，A公司2023年營所稅結算申報案，帳載應付利息900萬元，經查這筆利息是A公司應在2018年2月間給付的借款利息，截至2023年底仍未給付，因已超過民法規定的五年請求權時效，依規定，把這筆逾五年的利息900萬元轉列其他收入，補徵稅額180萬元；若A公司預計2026年實際給付，屆時再以營業外支出列帳申報。